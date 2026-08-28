Cameroun - 8 Femmes tuées en 8 jours : La LEFE dénonce une crise nationale et exige des lois

Yaoundé, 28 août 2026. Ce n'est pas une impression. C'est une crise. La Ligue pour l'Éducation de la Femme et de l'Enfant (LEFE) tire la sonnette d'alarme dans un plaidoyer choc publié cette semaine.

Le chiffre fait froid dans le dos : 8 femmes tuées sur une période de huit jours en août 2026. Soit une femme par jour. Un décompte médiatique que l'ONG qualifie d'urgence nationale.

Ces drames ne sont pas isolés. Selon les données officielles du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF) présentées devant l'Assemblée nationale le 19 juin 2026, 50 féminicides ont été officiellement enregistrés de janvier à avril 2026. Sur la même période, 1 599 cas de violences basées sur le genre ont été recensés, dont 166 viols.

Un phénomène de fond confirmé par l'Enquête Démographique et de Santé 2018 : 44% des femmes ayant déjà vécu en union déclarent avoir subi des violences émotionnelles, physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire.

"SI ELLE DIT : IL VA ME TUER, CROYEZ-LA"

Au-delà des chiffres, la LEFE veut sauver des vies en apprenant à reconnaître les signaux de danger.

L'association distingue deux niveaux d'alerte :

Danger élevé ou immédiat : menaces de mort, menaces d'enlever les enfants, étranglement même sans marque, arme disponible, violences qui s'intensifient, coups pendant la grossesse, rapports sexuels imposés, traque et filature, séparation récente.

La LEFE martèle une équation vitale : ÉTRANGLEMENT + MENACE DE MORT + ARME = ALERTE MAXIMALE. Il ne faut pas attendre "la prochaine fois".

L'emprise est aussi une violence : isolement de la famille et des amis, contrôle du téléphone et de l'argent, humiliations, jalousie extrême, interdiction de travailler.

L'ONG rappelle 5 gestes qui sauvent : Mettre à l'abri, ne pas confronter seul l'agresseur, préparer discrètement ses papiers et un mot-code, faire constater les violences pour conserver les preuves, et soutenir sans juger.

Numéros d'urgence : 113 Gendarmerie, 117 Police, 116 Enfant en danger.

DEUX TEXTES, UN BUDGET, DES COMPTES

Pour la LEFE, la compassion après le drame ne remplace pas la protection avant le drame. Si le Code pénal punit déjà le meurtre et le viol (5 à 10 ans, article 296), il ne protège pas assez vite.

L'association exige deux réformes immédiates :

1. Une loi globale contre les féminicides et les violences faites aux femmes et aux enfants qui nomme le féminicide, le viol conjugal et le contrôle coercitif, et qui permette des ordonnances de protection et d'éloignement en moins de 24 heures.

2. L'adoption du Code des Personnes et de la Famille, attendu depuis plus de 20 ans, pour garantir l'égalité dans le mariage, les biens, la succession et la garde des enfants.

Pour rendre ces lois effectives, la LEFE réclame un budget dédié, des hébergements d'urgence financés dans les 10 régions, des guichets uniques avec prise en charge médico-légale gratuite, et la formation obligatoire des magistrats et forces de l'ordre.

"Nous ne demandons pas une minute de silence de plus. Deux textes. Un budget. Des délais. Des comptes."

Contacts LEFE : Instagram : lefe_ong | TikTok : http://lefe.ong | Facebook et LinkedIn : LEFE - Ligue pour l'Éducation de la Femme et de l'Enfant

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