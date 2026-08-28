Cameroun - MRC : pourquoi Atanga Nji ne peut plus contester Kamto

Kamto reste président légal du MRC : la loi de 1990 et la forclusion de 3 mois rendent la contestation du Minat juridiquement caduque.

Huit mois après la convention du MRC, la lettre tardive du Minat se heurte à un principe juridique implacable : la forclusion.

Kamto, seul président légal et légitime du MRC : ce que dit la loi de 1990

Maurice Kamto demeure, en droit strict, le président légal et légitime du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). C'est ce qu'établit une analyse juridique du cadre légal camerounais, après la publication le 19 août 2026 d'une lettre du ministre de l'Administration Territoriale (Minat), Paul Atanga Nji, jugeant « non opportune » la prise d'acte des travaux de la convention extraordinaire du parti tenue en décembre 2025. Une correspondance qui, selon les textes en vigueur, arrive trop tard pour produire un quelconque effet juridique.

Contexte : une lettre qui relance la controverse

Le 19 août 2026, le Minat adresse à Okala Ebode, militant exclu du MRC, un courrier dans lequel il indique n'avoir pas jugé opportun de prendre acte des travaux de la convention extraordinaire du parti, organisée le 21 décembre 2025. Rapidement relayée, cette lettre a nourri une vague de commentaires laissant entendre que la direction du MRC aurait été remise en cause par l'administration. Une lecture stricte du dispositif légal camerounais suggère toutefois que cette manœuvre serait tardive et sans portée juridique.

Le mécanisme de la forclusion : l'article 5 de la loi de 1990

Le texte de référence pour apprécier la régularité des instances dirigeantes d'un parti politique au Cameroun est la loi spéciale n°90/056 du 19 décembre 1990. Son article 5 prévoit que toute modification des textes ou des organes dirigeants d'un parti doit être transmise au Minat par le canal du gouverneur de région. L'autorité ministérielle dispose alors d'un délai légal de trois mois pour formuler des observations ou contester la conformité des décisions prises.

Passé ce délai, le silence de l'administration vaudrait acceptation tacite et définitive des modifications intervenues. La convention extraordinaire du MRC ayant eu lieu le 21 décembre 2025, le Minat disposait, selon cette lecture, jusqu'au 21 mars 2026 pour soulever une objection légale. Le ministère ne s'étant pas prononcé dans cet intervalle, le principe de forclusion serait applicable depuis mars 2026 soit près de cinq mois avant l'envoi de la lettre du 19 août.

Une jurisprudence constante en matière d'autonomie des partis

Au-delà du seul principe de forclusion, une jurisprudence camerounaise abondante rappellerait que le Minat ne disposerait d'aucune compétence pour interférer dans le fonctionnement interne des partis politiques. Plusieurs affaires auraient déjà sanctionné des tentatives d'immixtion administrative dans la gouvernance de formations politiques.

C'est notamment le cas de l'affaire du Cameroon People's Party (CPP) : le 16 juin 2020, le Tribunal de Première Instance de Yaoundé aurait débouté le Minat, qui avait tenté par communiqué radio-presse de destituer Edith Kah Walla au profit d'un dissident. La justice aurait alors réaffirmé la légitimité exclusive des dirigeants élus par les instances internes du parti. Un principe qui se serait également appliqué au Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN), saisi au sujet de querelles de leadership internes, où le juge judiciaire aurait confirmé Cabral Libii comme seul dirigeant statutaire issu du congrès du parti, écartant les directives préfectorales et ministérielles contraires.

Ce que dit et ne dit pas la lettre du 19 août

Sur le plan strictement juridique, la lettre adressée à M. Okala Ebode ne constituerait ni un acte administratif unilatéral créateur de droit, ni une décision judiciaire d'annulation. Les résolutions issues de la convention du 21 décembre 2025 seraient, selon cette analyse, juridiquement consolidées par l'écoulement du délai de contestation. Maurice Kamto resterait donc, dans ce cadre, le président légal et légitime du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun.

Enjeux et perspectives

Cette controverse intervient dans un contexte politique camerounais marqué par des tensions récurrentes autour de la gouvernance des partis d'opposition et par un climat pré-électoral scruté de près par la diaspora et les observateurs internationaux. Elle illustre aussi la persistance, année après année, de contestations administratives visant des directions de partis issues de congrès statutaires un schéma déjà observé avec le CPP et le PCRN.

Reste à savoir si cette nouvelle correspondance donnera lieu à une saisine judiciaire, seule voie susceptible, le cas échéant, de trancher formellement le différend entre le MRC et le Minat.

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