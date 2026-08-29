Cameroun - AS Monaco - Olympique Marseille : 1er choc de la saison en Ligue 1

Un beau duel d’entrée afin de s’ouvrir les portes. Les terrains seront les centres de tous les regards pour le public amoureux du beau football avec un match d’envergure.

Le STADE LOUIS II de FONTVIEILLE à Monaco constituera le creuset pour les fans des deux clubs en opposition. Le plaisir sera le même avec le leader des Paris sportifs qui devra franchir un grand pas dans ce championnat. Pour le compte de la 2ème journée en LIGUE 1 de France la bataille se fera entendre pour encore être le meilleur avec des résultats probants, ceci à travers Supergooal !

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Un match entre deux clubs qui ont des ambitions cette saison

Dans ce match pas comme les autres opposant AS MONACO – OLYMPIQUE MARSEILLE il sera question non seulement de chercher la victoire mais aussi de se faire une place en donnant le ton dès l’entame de ce championnat. Une affiche qui met aux prises deux formations qui comptent donner tout leur possible pour réaliser une bonne performance pour garder la bonne dynamique de la première journée.

Avec sa cote de 2.38, OLYMPIQUE MARSEILLE premier au classement est le favori de ce duel et devra tout faire pour aller disposer de son adversaire afin d’obtenir un bon résultat sur le terrain qui lui fera un grand bien pour maintenir son statut et son rang. Une belle opportunité pour les coéquipiers de PIERRE-EMILE HOJBJERG de commencer la saison sur de nouvelles bases avec de bons résultats et engranger de la confiance au jour le jour. Les joueurs phocéens devront se montrer encore plus déterminés dans ce premier véritable duel afin de se mettre sur la voie de la concurrence.

Pour AS MONACO cinquième au classement et à domicile avec sa cote de 2.43, il faudra réaliser un bon match face à une belle formation en donnant tout au cours de la rencontre et espérer tenir tête à son vis-à-vis sur son terrain avec le soutien de son public et pourquoi ne pas avoir un résultat qui lui permettra d’avoir les trois points de la journée. La tâche ne s’annonce pas aisée pour les coéquipiers de NAZINHO qui ne se laisseront pas faire aussi facilement dans ce match en dépit de l’adversité mais ils tenteront leur chance pour faire un excellent match et pourquoi ne pas surprendre leur vis-à-vis et concurrent afin d’avoir un bon résultat qui lui sera très bénéfique au classement et leur mettra en confiance.

Ce sera le 30ème match toutes compétitions confondues entre les deux clubs avec 53 victoires pour OLYMPIQUE MARSEILLE contre 48 victoires pour AS MONACO et 29 matchs nuls et dont il faudra s’attendre à une belle bataille dans l’ensemble.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, OLYMPIQUE MARSEILLE

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