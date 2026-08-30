Cameroun - Communauté Urbaine de Bafoussam : Le Conseil fait le point sur le budget 2026 et prépare 2027

Avec 23,10 % d’exécution financière et 19,29 % de réalisation physique au 30 juin 2026, Bafoussam dresse un bilan mitigé mais explicable. Le Maire de la Ville Roger Tafam veut désormais accélérer les chantiers, sécuriser les recettes et transformer les décisions du Conseil en résultats visibles.

Les chiffres n’ont pas été maquillés. À l’issue de la double session ordinaire du Conseil de la Communauté Urbaine de Bafoussam, tenue les 27 et 28 août 2026 sous la présidence du maire Roger Tafam, l’exécutif communautaire a livré un état des lieux sans détour de l’exécution du budget 2026.

Sur une enveloppe globale de 8 288 716 251 FCFA, le niveau d’exécution financière au 30 juin 2026 s’établit à 23,10 %, pour un taux d’exécution physique de 19,29 %. Un résultat qualifié de mitigé, mais que l’exécutif explique notamment par les difficultés persistantes liées à la mobilisation des ressources.

Au même moment, les recettes recouvrées s’élevaient à 2 163 538 112 FCFA, contre 2 117 048 749 FCFA à la même période en 2025. Malgré cette progression, plus de 3 milliards de FCFA de centimes additionnels et de droits d’accises restent attendus auprès des différents organismes concernés, notamment le FEICOM et le fisc, avec des ressources du quatrième trimestre 2025 toujours en attente.

Dans ce contexte, Roger Tafam assume une ligne de conduite fondée sur la prudence budgétaire : les dépenses sont engagées en fonction des recettes effectivement disponibles. Mais le maire ne veut manifestement pas que les contraintes financières deviennent une excuse à l'immobilisme.

Neuf décisions pour passer du constat à l’action

La double session s’est ainsi achevée sur l’adoption de neuf délibérations, dont plusieurs ouvrent des perspectives concrètes pour la ville.

Parmi les décisions fortes figure le jumelage avec Redenção, au Brésil, qui doit notamment offrir de nouvelles perspectives professionnelles aux 15 étudiants de Bafoussam inscrits à l’UNILAB et appelés à séjourner prochainement au Brésil.

Le Conseil a également acté la mobilisation de 214 millions de FCFA dans le cadre du projet REDECA, au bénéfice de Bafoussam, Bertoua et Garoua.

Autre réforme notable : la création d’une commission de maturation des projets, destinée à renforcer la préparation technique des investissements avant leur lancement. Une manière de mettre fin aux projets insuffisamment étudiés avant leur inscription dans la programmation.

Le Conseil a également validé la création d’une unité de suivi de la fiscalité locale, chargée de travailler avec les services fiscaux afin d’améliorer la mobilisation des recettes.

À cela s’ajoutent l’aménagement des emprises publiques avec des partenaires privés et une opération de débarras des équipements et objets encombrants présents dans les espaces de la Communauté Urbaine.

Les grands chantiers restent sous surveillance

Dans son appréciation des travaux, le préfet de la Mifi a salué une performance supérieure à celle enregistrée en 2025, tout en rappelant les attentes fortes des populations.

Quatre dossiers concentrent particulièrement l’attention : la bibliothèque multimédia, la gare routière de Njinga, le marché B et la tribune de la Place des Fêtes.

Ces projets s’inscrivent dans une dynamique plus large portée par Roger Tafam depuis son arrivée à la tête de la ville, avec notamment l’accueil d’évènements d’envergure nationale, les mariages collectifs, les consultations citoyennes et plusieurs investissements destinés au fonctionnement de l’administration municipale.

« Achever, livrer et rendre compte »

Au terme des travaux, le maire a résumé la nouvelle exigence en une formule qui donne le ton de la suite : « Achever, livrer et rendre compte. »

Pour Roger Tafam, la performance municipale ne doit plus être évaluée uniquement à l’aune des montants consommés, mais à partir de ce qui change réellement dans le quotidien des habitants.

Le maire a également placé la consultation citoyenne du 20 août face à ses responsabilités : les nombreuses attentes exprimées par les populations ne doivent pas rester au stade des discours.

Avec le débat d’orientation budgétaire 2027 et le cadrage budgétaire 2027-2029 désormais posés, Bafoussam entre donc dans une nouvelle séquence : mieux mobiliser, mieux programmer et surtout mieux livrer.

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