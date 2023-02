Portugal 2-1 Cameroun, Ajara Nchout : "Il y a des regrets" :: CAMEROON

Le Portugal va disputer sa toute première Coupe du Monde Féminine après son triomphe 2-1 face aux lionnes indomptables mercredi. Diana Silva a inscrit le but de la victoire sur penalty à la 90e+4.

Les Lionnes Indomptables – huitièmes de finalistes lors des deux dernières éditions du Mondial manquent ainsi l'occasion de décrocher une 3ème qualification consécutive.

La gardienne Ange Bawou ayant été exclue en demi-finale, le Cameroun alignait la jeune Cathy Biya (16 ans) dans les buts.

Diana Gomes a ouvert le score 1-0 à la 22ème. Michaela Abam marquait à la 85e minute, mais son but était refusé pour hors-jeu. Il ne fallait cependant pas attendre très longtemps pour enfin voir l’égalisation : Nchout décochait une puissante frappe pied depuis l’entrée de la surface (1-1, 88ème).

On avait déjà joué 89 minutes à Hamilton, et on attendait patiemment la prolongation. Cependant, Estelle Johnson repoussait une frappe portugaise du bras et l’arbitre désignait le point de penalty après avoir vérifié la vidéo. Diana Silva ne se faisait pas prier et trompait Biya d’une frappe puissante pour envoyer le Portugal en Coupe du Monde. Une première historique !

Les Lionnes Indomptables ont concédé leur troisième défaite seulement lors de leurs 13 dernières sorties.

Ajara Nchout, capitaine du Cameroun et buteuse contre le Portugal

"En début de match, on a essayé de jouer un peu bas car on savait qu'on avait en face de nous une équipe qui jouait vite en attaque. En deuxième mi-temps, on a essayé de modifier le système. C'est vrai qu'avant de modifier le système, on avait vraiment eu des difficultés. Il y a des regrets mais on va beaucoup apprendre et on ne va pas baisser les bras."