Ambassade de France au Congo : une vidéo jugée raciste

Une vidéo humoristique de l'ambassade de France à Brazzaville, destinée à sensibiliser aux faux dossiers de visa, a été jugée raciste et retirée. La polémique, relancée par Le Canard Enchaîné, met en cause la communication diplomatique française.

Publiée le 26 juin 2026 puis retirée quelques heures plus tard sur ordre du ministère des Affaires étrangères, la vidéo « Le Visa de la vérité », mettant en scène des humoristes congolais, est accusée de véhiculer des stéréotypes racistes et une vision colonialiste des demandeurs de visa. L'affaire, exhumée par Le Canard Enchaîné, relance le débat sur la communication des ambassades françaises en Afrique.

« Donnez-moi mon visa ! Le visa ! Le visa ! »

C'est par cette scène, tournée devant l'ambassade de France à Brazzaville, que débute « Le Visa de la vérité », une vidéo de moins de deux minutes publiée le 26 juin 2026 sur les réseaux sociaux de la représentation diplomatique française au Congo. L'objectif affiché : sensibiliser les demandeurs de visa aux risques liés aux faux documents. Le résultat : une polémique qui a contraint le Quai d'Orsay à ordonner son retrait quelques heures à peine après sa mise en ligne.

Exhumée le 4 août par l'hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné, la séquence a déclenché une vague d'indignation. Jugée « raciste », « paternaliste » et « colonialiste », elle est devenue le symbole d'une diplomatie française qui peine à se renouveler sur le continent africain.

Un sketch qui devait être pédagogique

La vidéo « Le Visa de la vérité » se voulait une parodie pédagogique. Tournée devant la représentation diplomatique française à Brazzaville, elle met en scène l'humoriste congolais Jojo La Légende dans le rôle d'un jeune homme réclamant avec insistance un visa pour la France.

Face à lui, un personnage présenté comme le consul français examine la crédibilité de son dossier et évoque plusieurs pratiques frauduleuses supposées : la fabrication d'un relevé de notes dans un cybercafé, l'apparition soudaine de 15 millions de FCFA sur un compte bancaire, ou encore l'utilisation de documents modifiés.

Une seconde personnalité congolaise, connue sous le nom de Maman Nationale, intervient ensuite. Vêtue aux couleurs françaises maillot et écharpe de l'Équipe de France elle présente son propre parcours comme l'exemple d'une demande de visa fondée sur un dossier régulier. « Moi, j'ai étudié en France et je n'ai pas triché », clame-t-elle.

Le message de prévention correspond à une préoccupation officiellement affichée par les services consulaires français au Congo. La plateforme France-Visas indique que de faux documents sont régulièrement détectés et que leur présentation peut entraîner un refus ainsi qu'un signalement aux autres États de l'espace Schengen.

Une forme qui choque

Mais la forme choisie pour diffuser ce message a provoqué une réaction opposée à celle recherchée. Dans la vidéo, le consul adopte une posture paternaliste face au demandeur de visa. Il lui explique, comme à un enfant, comment se procurer le précieux sésame.

« La France aime les gens authentiques », lance le diplomate. Une phrase qui a été immédiatement moquée et critiquée sur les réseaux sociaux, certains internautes y voyant une condescendance insupportable.

Le scénario multiplie les allusions à la fraude documentaire supposée des candidats congolais, jusqu'à évoquer, selon plusieurs observateurs, l'imagerie de Tintin au Congo, l'album d'Hergé régulièrement pointé pour ses représentations coloniales des Congolais.

La présidente de l'association SOS Racisme, Dominique Sopo, a vivement critiqué la vidéo, estimant qu'elle représente « quelque chose de très colonial » en raison de représentations qui rappellent les stéréotypes de la période coloniale.

Un retrait discret et une polémique qui explose

Quelques heures après sa publication, le ministère des Affaires étrangères a fait supprimer la vidéo, estimant qu'elle était « inadaptée ». Le Quai d'Orsay a reconnu que le contenu avait été jugé « inadapté », tout en précisant qu'il avait été produit localement par l'ambassade, en collaboration avec des personnalités congolaises.

Mais l'affaire aurait pu en rester là si Le Canard Enchaîné ne l'avait pas exhumée le 4 août 2026. L'hebdomadaire satirique a republié la séquence, relançant la polémique et élargissant les réactions au-delà des frontières congolaises.

Les raisons d'un fiasco communicationnel

Comment expliquer une telle erreur ? Selon un diplomate du Quai d'Orsay interrogé par Le Canard Enchaîné, le ministère « insiste pour que l'humour décalé et l'esprit de dérision soient les maîtres mots de la politique de communication des diplomates français à l'étranger ».

Selon des sources diplomatiques, ce type de format décalé correspondrait à une orientation de communication portée par le ministre Jean-Noël Barrot, favorable à un ton plus « humoristique » sur les réseaux sociaux des postes diplomatiques.

Une volonté de modernisation qui, dans ce cas précis, s'est retournée contre ses auteurs. La vidéo, en associant de manière trop générale les candidats africains à la fraude documentaire, a heurté une sensibilité post-coloniale encore vive.

Un contexte diplomatique déjà tendu

L'épisode intervient alors que plusieurs capitales d'Afrique centrale et de l'Ouest scrutent de près le ton employé par les représentations françaises. Le Tchad avait déjà pris ses distances avec Paris ces derniers mois, des diplomates tchadiens dénonçant une attitude jugée trop directive de la diplomatie française.

Sur le plan mémoriel, la polémique renvoie à un débat plus ancien : Tintin au Congo, publié pour la première fois en 1930, a fait l'objet en Belgique d'une plainte du Conseil représentatif des associations noires (CRAN), rejetée par la justice belge en 2011 puis en appel en 2012, mais l'ouvrage reste retiré des rayons jeunesse de plusieurs bibliothèques.

Une leçon pour la diplomatie française

Au-delà du scandale, cette affaire soulève des questions fondamentales sur la communication des représentations diplomatiques françaises en Afrique. Comment aborder, avec humour ou non, un sujet aussi sensible que l'accès aux visas ? Comment éviter de tomber dans les travers d'un paternalisme hérité de l'histoire coloniale ?

« La France aime les gens gentils », titrait Le Monde dans son analyse de la polémique. Une formule qui résume à elle seule le malaise : celle qui se voulait une campagne de sensibilisation est devenue une crise d'image, rappelant à quel point la France, sur le continent africain, reste prisonnière de son passé.

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