Cameroun - Badjeck se dit « bel homme » et paroissien : la défense qui choque

Le colonel Didier Badjeck, accusé de tentative de viol et de détournement de fonds, se défend sur Info TV en se décrivant comme « un bel homme » et un « paroissien ». Il menace Olive Ngobo et Kenneth Effoudou. Analyse d'une stratégie de communication qui s'effondre.

Accusé de tentative de viol sur sa collaboratrice Olive Ngobo en 2017 et de détournement de centaines de millions de francs CFA du magazine « Honneur et Fidélité », le colonel à la retraite Didier Badjeck a choisi la défense frontale sur Info TV : « Je suis un bel homme, les dames couraient après moi », a-t-il lancé, avant de proférer des menaces à peine voilées contre ses accusateurs.

Vendredi soir, sur le plateau d'Info TV, le colonel à la retraite Didier Badjeck a livré une prestation qui a laissé les téléspectateurs pantois. Accusé de tentative de viol sur Olive Ngobo en 2017 et de détournement de centaines de millions de francs CFA, l'ancien porte-parole de l'armée camerounaise a choisi une stratégie de défense pour le moins surprenante.

« Je suis un bel homme », a-t-il affirmé, avant d'ajouter que, lorsqu'il était en fonction, « les dames couraient après moi ». Il a également évoqué sa qualité de paroissien, son amour pour son épouse et son attachement aux principes. Mais ces arguments constituent-ils réellement une réponse aux accusations qui pèsent contre lui ?

Plus troublant encore, le colonel a proféré en direct des menaces à peine voilées à l'encontre d'Olive Ngobo et du capitaine Kenneth Effoudou, évoquant les « représailles » qui pourraient éventuellement leur arriver. Une déclaration qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

« Effoudougate » : les révélations qui secouent le Cameroun

Tout a commencé le 25 juillet 2026. Le capitaine Kenneth Romuald Effoudou Awussi, ancien chef du bureau de renseignement de l'État-major particulier du président Paul Biya, a multiplié les interviews choc depuis son exil européen. Radié des cadres de l'armée le 13 mars 2024, il accuse plusieurs hauts responsables camerounais.

Parmi ses cibles : le colonel à la retraite Didier Badjeck, qu'il qualifie de « prédateur sexuel ». Selon Effoudou, Badjeck aurait agressé sexuellement une collaboratrice, Olive Ngobo, dans son bureau au ministère de la Défense en 2017. L'uniforme du colonel aurait été déchiré, une plainte aurait été déposée contre le ministère, et l'affaire aurait été étouffée.

Olive Ngobo brise huit ans de silence

Le 5 août 2026, Olive Ngobo Elok a confirmé les accusations sur sa page Facebook. « La justice de Dieu est parfois silencieuse, mais elle n'est jamais absente », a-t-elle écrit. Un témoignage qui a changé la donne dans cette affaire.

Diplômée de l'IRIC, âgée d'environ 39 ans, Olive Ngobo est une fonctionnaire camerounaise. Son nom était déjà apparu dans plusieurs affaires sensibles. Mais c'est ce dossier qui la ramène aujourd'hui sur le devant de la scène.

De nouvelles accusations : détournement de centaines de millions

Le 7 août 2026, Olive Ngobo a publié une déclaration publique qui a provoqué un séisme médiatique. Elle accuse Badjeck, alors chef de la DIVCOM, d'avoir détourné « les centaines de millions de francs CFA » destinés au magazine « Honneur et Fidélité », publication officielle des Forces de Défense camerounaises.

Selon elle, ce « braquage à ciel ouvert des caisses de l'État » est né d'une « arrogance » alimentée par « un enrichissement personnel découlant du détournement massif présumé des fonds de souveraineté ». Elle interpelle directement le CONSUPE, le TCS, la CONAC et la Chambre des comptes de la Cour suprême.

La défense surprenante de Didier Badjeck

Face à ces accusations, le colonel Badjeck a multiplié les sorties médiatiques. Mais sa dernière intervention sur Info TV a particulièrement interpellé.

« Je suis un bel homme », a-t-il affirmé, avant d'ajouter que, lorsqu'il était en fonction, « les dames couraient après moi ». Il a également évoqué sa qualité de paroissien, son amour pour son épouse et son attachement aux principes.

Mais ces éléments constituent-ils réellement une réponse aux accusations qui lui sont adressées ? Plus troublant encore, il a tenu en direct des propos pouvant être perçus comme des menaces à l'endroit d'Olive Ngobo et de Kenneth Effoudou, évoquant les « représailles » qui pourraient éventuellement leur arriver.

Sur les réseaux sociaux, il a également lancé : « Si vous êtes un homme, venez me barrer la route », et menacé de « tracer » Effoudou. Des propos qui ont été largement critiqués.

Une stratégie de communication qui s'effondre ?

En stratégie, la première erreur consiste à mal évaluer les forces en présence et à sous-estimer son adversaire pire encore, à sous-estimer celui ou celle qui se présente comme victime. À force de multiplier les sorties et de vouloir répondre à chaque accusation, Badjeck donne parfois l'impression de s'enfermer lui-même dans une spirale dont il devient de plus en plus difficile de sortir.

Ses arguments, au lieu d'éteindre la polémique, semblent parfois l'alimenter davantage. À vouloir trop se justifier, il risque paradoxalement de s'enfoncer davantage.

Peut-être serait-il finalement plus sage de prendre du recul, de garder son calme et de laisser les faits, les preuves et les instances compétentes faire leur travail. Car au-delà des stratégies de communication, des plateaux de télévision, des regards dans les yeux et des déclarations publiques, la meilleure justice reste celle de Dieu.

Si, en son âme et conscience, il est réellement innocent des faits qui lui sont reprochés, alors le temps et la vérité finiront par parler pour lui.

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