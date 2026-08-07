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WAZDAN PRIZE DROP : le prochain tirage vous attend sur supergooal.cm
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Cameroun - WAZDAN PRIZE DROP : le prochain tirage vous attend sur supergooal.cm

Là où le hasard devient pure magie ! Supergooal  s'associe au géant Wazdan pour vous ouvrir les portes d'une expérience 100 % palpitante : des parties instantanées, une chance égale pour tous et un pactole colossal prêt à tomber à n'importe quel moment.

La Pluie de Mystery Boxes est Lancée !

N'attendez plus une seconde : le moment de faire parler la chance est arrivé ! La promotion exclusive Wazdan Prize Drop – 9 Balls est l'événement d'exception qui transforme le moindre de vos spins en un potentiel de gain immédiat, 27 juillet au 16 août 2026.

Nos machines et nos campagnes promotionnelles restent d'une accessibilité exemplaire : lancez vos sessions en toute sérénité, les boîtes mystères n'attendent que vos clics pour révéler leur contenu !

La dotation globale attribuée pendant l'événement atteint la somme astronomique de 250 000 € en espèces ! Pas moins de 2 500 Mystery Boxes seront distribuées de manière aléatoire pendant la campagne. La surprise est totale à chaque rotation ! Une opération taillée sur mesure pour et exclusivement dédiée au jeu phare 9 Balls.

Du CASH Pur et Zéro Mise Minimale !

Pour participer, c'est d'une simplicité enfantine : connectez-vous à votre compte Supergooal, ouvrez le titre éligible 9 Balls et jouez en argent réel. Notre promesse est d'une clarté absolue : aucun classement à gravir, aucune contrainte de score !

Aucune mise minimale n'est exigée ! Quelle que soit la valeur de votre pari sur 9 Balls, chaque rotation conserve la même capacité à déclencher un Mystery Drop™.

Pourquoi vous limiter à une seule victoire ? Un même joueur peut décrocher plusieurs Mystery Boxes et accumuler de nombreux prix en cash tout au long de la période promotionnelle ! Dès que le bonus s'active, choisissez 1 boîte parmi 9 Mystery Boxes, découvrez immédiatement votre lot en espèces et encaissez sans délai.

Prenez Part à la Chasse aux Boîtes Mystères !

Supergooal  et Wazdan collaborent sans relâche pour vous offrir les mécanismes de jeu les plus généreux du marché. En rejoignant nos tables virtuelles, vous détenez le pouvoir concret de faire sauter la banque avec n'importe quelle mise !

L'aventure est à portée de main dès lors que vous êtes connecté sur Supergooal !

INSCRIVEZ-VOUS ET JOUEZ MAINTENANT !

Rejoignez notre plateforme dès aujourd'hui, adoptez des habitudes de jeu modérées et responsables, et faites voler votre solde. Votre prochaine récompense n'est qu'à une bille de distance !

Intégrez notre espace officiel Whatsapp  VIP afin de consulter en avant-première les décryptages et conseils avisés de nos spécialistes.

Mots-clés : Supergooal, Inscription, Wazdan Prize Drop

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