Cameroun - Laurent Goutard nommé pour poursuivre le développement de Kribi Conteneurs Terminal

Laurent Goutard est le nouveau Directeur Général de Kribi Conteneurs Terminal (KCT). Il remplace David Azra désormais appelé à d’autres fonctions au siège du Groupe AGL A la suite de cette nomination, c’est un homme pétri d’expérience qui s’est engagé à développer KCT ;

Le profil de l’emploi.

Laurent Goutard est un ingénieur en mécanique/matériaux/électronique/électromécanique et sciences humaines, diplômé de l’Institut Catholique d’Arts et Métiers en France.

Son parcours, auréolé de plusieurs certifications, lui a permis de disposer d’une expertise reconnue dans la gestion des opérations, l’amélioration de la performance et l’accompagnement du développement portuaire.

Une expérience requise

Il cumule 30 années d’expérience dans la gestion portuaire, dont 10 années au sein du Groupe AGL, Laurent Goutard dispose d’une solide connaissance des activités portuaires et des enjeux liés à leur développement. Laurent a occupé plusieurs postes à responsabilités : Directeur Général au Gabon d’Owendo Container Terminal en 2020 et plus récemment, chargé de mission Développement Portuaire au siège d’AGL.

Une mission bien définie

Il aura pour principale mission de consolider les acquis de Kribi Conteneurs Terminal et de poursuivre le développement du terminal. Son action portera notamment sur la sécurité des opérations, la productivité, la qualité de service et la satisfaction des clients. Il aura également la charge, en étroite collaboration avec le Port Autonome de Kribi, de renforcer l’attractivité du Terminal, d’accompagner le développement de nouveaux trafics et de contribuer au positionnement durable de KCT parmi les terminaux de référence de la côte africaine.

Un engagement pour développer KCT

Au finish, il s’est engagé « C’est un honneur de prendre la Direction Générale de Kribi Conteneurs Terminal. Je remercie les instances de gouvernance et le Groupe pour la confiance qui m’est accordée. Je suis heureux de rejoindre les équipes de KCT afin de poursuivre, avec elles, le développement du terminal. »



A PROPOS DE KRIBI CONTENEURS TERMINAL

Constitué d’un groupe d’actionnaires camerounais, de Africa Global Logistics, de CMA CGM et de CHEC, le consortium Kribi Conteneurs Terminal est le concessionnaire du terminal à conteneurs du port en eaux profondes de Kribi. KCT offre à la chaîne logistique camerounaise une infrastructure moderne, adaptée à la nouvelle génération de navires transocéaniques, dont des quais de plus de 700 mètres pouvant accueillir des navires ayant une capacité de plus de 24 000 EVP. Les infrastructures et les équipements sont conformes aux meilleurs standards internationaux.

Véritable porte d’entrée sur le Cameroun et ses pays de l’hinterland, comme le Tchad ou la République Centrafricaine, ce nouveau terminal est appelé à faciliter l’essor du commerce régional et accélérer la croissance économique du pays. Kribi Conteneurs Terminal souhaite également se positionner comme un hub de transbordement.

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