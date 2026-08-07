Afrique - Comment des milliers d'Africains protègent et font fructifier leur argent avec l'USDT

En Afrique francophone, l'argent que vous épargnez aujourd'hui peut valoir moins demain. Bybit propose une solution concrète : protégez votre épargne avec l'USDT et diversifiez votre portefeuille avec de l'or, du forex ou des actions comme Tesla et Apple, le tout depuis un seul compte. Qu'est-ce que l'USDT et pourquoi ça intéresse les Africains ? L'USDT est une monnaie numérique dont la valeur est ancrée au dollar américain.

1 USDT est conçu pour rester équivalent à 1 dollar américain, quelles que soient les conditions du marché. Contrairement à de nombreux autres actifs numériques qui peuvent connaître des fluctuations de prix importantes sur de courtes périodes, l'USDT offre un niveau de stabilité que beaucoup d'utilisateurs apprécient.

Accéder à l'USDT ne nécessite ni compte bancaire international ni connaissances financières avancées. Un smartphone suffit. Les chiffres confirment ce que beaucoup observent déjà sur le terrain.

Selon le rapport Chainalysis 2024 sur l'adoption des cryptomonnaies en Afrique subsaharienne, les stablecoins représentent 43 % de tout le volume des transactions crypto en Afrique subsaharienne.

Pour beaucoup d'utilisateurs, il ne s'agit pas de spéculation. Il s'agit de gérer et de protéger leur argent.

« Ce qui me frappe, c'est la vitesse à laquelle les mentalités évoluent. Les gens ne veulent plus seulement protéger leur argent ; ils veulent le faire travailler, diversifier, et accéder aux mêmes opportunités que les investisseurs partout dans le monde. Bybit rend cela possible, directement depuis un téléphone.. » — Anointing Ngoa, Responsable Marketing Afrique, Bybit

Qui l'utilise concrètement ?

Les profils sont variés. Des freelancers qui convertissent leurs revenus en USDT dès réception pour en préserver la valeur. Des commerçants qui gèrent leurs achats internationaux en réduisant leur exposition aux fluctuations de change. Des chefs d'entreprise qui conservent une partie de leur trésorerie en dollars et cherchent à faire fructifier leurs fonds via des produits d'épargne.

Des familles qui mettent de côté l'argent des frais de scolarité ou du loyer dans une devise plus stable. Ce qui les réunit, c'est un objectif simple : préserver la valeur de leur argent et le faire travailler pour eux.

Les stablecoins ne remplacent pas les monnaies locales. Ils sont devenus un outil de gestion du risque — une protection contre l'inflation et un filet de sécurité quand les systèmes traditionnels font défaut. — Analyste, Chainalysis Africa Report, 2024 Bybit, la plateforme accessible en français Sur Bybit, l'une des méthodes les plus utilisées pour acheter de l'USDT dans la région est le Trading P2P. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'acheter de l'USDT directement auprès d'un autre utilisateur via mobile money, sans intermédiaire et sans frais de transaction.

De Dakar à toute l'Afrique francophone, les utilisateurs peuvent acheter de l'USDT avec leur Orange Money ou Wave en quelques minutes, sans avoir besoin d'un virement bancaire international. Une fois acheté, l'USDT peut être placé dans des produits Earn flexibles qui permettent aux utilisateurs de générer des rendements quotidiens sur leurs fonds sans les bloquer. Les retraits restent disponibles à tout moment. Comment acheter de l'USDT sur Bybit via P2P — étape par étape

Créer un compte sur Bybit et compléter la vérification d'identité en français. Aller sur Acheter des cryptos puis sélectionner Trading P2P. Choisir l'USDT, sélectionner sa devise (XAF, XOF etc.), entrer le montant et choisir son moyen de paiement. Sélectionner une offre disponible et cliquer sur Acheter. Effectuer le paiement — l'USDT est crédité dès confirmation du vendeur.

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A propos de Bybit Bybit est la deuxième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en volume de transactions, avec plus de 80 millions d'utilisateurs dans le monde. Fondée en 2018, Bybit s'engage à rendre l'écosystème crypto plus simple, plus ouvert et plus accessible à tous. En savoir plus sur bybit.com.

Sources Chainalysis — Sub-Saharan Africa Crypto Adoption Report 2024 : chainalysis.com Bybit P2P Trading : https://www.bybit.com/fr-FR/trade/spot/BTC/USDT DataReportal — Digital 2025 Senegal & Cote d'Ivoire : datareportal.com

Avertissement sur les risques : Cet article est fourni à titre informatif uniquement. L'investissement en cryptomonnaies comporte des risques significatifs, y compris la perte potentielle du capital investi. N'investissez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

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