Cameroun - IMPACT 100 : la députée dissidente Nourane Foster se lance dans la bataille politique

Le 8 août 2026, un nouveau mouvement politique a été officiellement lancé à Douala par la députée Nourane Foster et son époux Firmin Fotsing, sur fond de vide institutionnel prolongé et d'opposition sous pression.

Le contexte dans lequel naît IMPACT 100 n'a rien d'anodin. Depuis le 7 juin 2026, le président Paul Biya, réélu en octobre 2025 dans des conditions contestées par une partie de l'opposition, séjourne en Europe pour ce qui avait été présenté comme un « bref séjour privé ». Plus de deux mois plus tard, son absence désormais chiffrée à 61 jours continue d'alimenter interrogations et rumeurs, malgré les assurances du gouvernement selon lesquelles le chef de l'État « n'a pas démissionné » et « reviendra très bientôt ».

C'est dans ce climat qu'a été présentée, ce 8 août 2026 à Bonapriso (Douala), la déclaration solennelle de lancement d'IMPACT 100, dont l'exemplaire consulté par la rédaction confirme les grandes lignes : « mouvement patriotique » se voulant rassembleur, ouverture immédiate des adhésions et des cartes de membres, ambition de « participer aux élections législatives et municipales » à court terme, et projet d'implantation « dans les dix régions du Cameroun ».

Le choix de Bonapriso comme siège n'est pas neutre : c'est dans ce quartier que le leader du MRC, Maurice Kamto, avait été placé sous surveillance policière en juin 2025, empêché de rejoindre ses militants un épisode qui avait marqué les esprits, dans un contexte où Kamto avait par ailleurs vu sa candidature à la présidentielle définitivement invalidée par le Conseil constitutionnel en août 2025.

Une députée en rupture progressive avec le PCRN

Nourane Foster, élue en 2020 sous les couleurs du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) de Cabral Libii, avait vu son nom disparaître sans explication de la liste des députés publiée sur le site du parti fin juin 2026, avant de dénoncer publiquement cet effacement tout en affirmant rester membre du parti. Son époux, l'homme d'affaires Firmin Fotsing, jusque-là délégué régional du PCRN pour l'Ouest, avait quant à lui officiellement démissionné du parti dès le 21 octobre 2025, invoquant un « décalage entre les attentes profondes de nos jeunes compatriotes et les réponses apportées ». Nourane Foster n'a, à ce jour, annoncé aucune démission formelle du PCRN une ambiguïté qui laisse ouverte la question du statut exact d'IMPACT 100 : dissidence assumée ou initiative se voulant autonome.

Le mouvement se présente comme un « espace de réflexion et de mobilisation citoyenne », explicitement non construit autour d'une personnalité unique une manière de se démarquer des logiques de leadership charismatique qui dominent le paysage politique camerounais.

Un programme aux mesures radicales

Selon les informations recueillies, le projet politique d'IMPACT 100 comporterait des propositions de rupture : sortie progressive du franc CFA au profit d'une monnaie nationale souveraine, relèvement du SMIG à 200 000 FCFA, ouverture du marché de l'énergie à la concurrence, gratuité de l'éducation de la maternelle à l'université, parité homme-femme à 50/50 dans les postes à responsabilité d'ici 2035, ou encore transfert automatique de 20 % du budget national aux communes. Ces éléments, qui ne figurent pas dans les seuls extraits de la déclaration solennelle consultés par la rédaction, mériteraient d'être confirmés auprès du mouvement avant toute reprise en l'état ; ils sont ici rapportés au conditionnel.

De même, l'information selon laquelle la conférence de lancement du mouvement, initialement prévue à Bonanjo, aurait été interdite par les autorités n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante à l'heure de la publication. Elle est rapportée sous toutes réserves.

Une ambition électorale assumée

IMPACT 100 ne se présente pas comme un simple espace de discussion : le mouvement affiche l'intention de participer aux prochaines élections législatives et municipales, dont le calendrier reste flou après plusieurs reports successifs annoncés par Paul Biya lui-même en février 2026. Cette clarté sur l'ambition électorale distingue d'emblée IMPACT 100 des mouvements purement citoyens, et pose la question de sa trajectoire : rester un espace de mobilisation ou évoluer vers un parti politique classique.

Dans un paysage verrouillé depuis plus de quarante ans par le RDPC, où l'opposition traditionnelle peine à se renouveler, la naissance d'IMPACT 100 illustre en tout cas une recomposition en cours portée par une génération de figures politiques, à l'image de Nourane Foster, qui n'hésitent plus à s'affranchir des appareils partisans existants.

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