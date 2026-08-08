Cameroun - Carnet noir : Alain Malong, figure de l'industrie, n'est plus

Alain Malong, directeur général de la Compagnie camerounaise d'aluminium (Alucam) depuis 2009, président de Société Générale Cameroun et consul honoraire du Canada, est décédé. Retour sur le parcours d'un géant de l'industrie.

Figure emblématique du monde des affaires camerounais, Alain Malong, qui dirigeait Alucam depuis 2009 et présidait le conseil d'administration de Société Générale Cameroun, s'est éteint, laissant derrière lui un héritage industriel et une carrière exceptionnelle de plus de quatre décennies.

C'est une page de l'industrie camerounaise qui se tourne.

Son parcours, commencé en 1981 au sein d'Alucam, l'a mené au sommet de l'industrie, mais aussi à la tête du Syndicat des Industriels du Cameroun (Syndustricam), à la présidence du conseil d'administration de Société Générale Cameroun, et au poste de consul honoraire du Canada à Douala. Un héritage exceptionnel pour un homme qui aura marqué son temps.

Un parcours exceptionnel au service d'Alucam

Alain Malong rejoint Alucam en 1981. L'entreprise, créée en 1954 par le groupe français Péchiney-Ugine et implantée à Édéa, est alors le fleuron de l'industrie lourde camerounaise. Il y gravit tous les échelons, se forgeant une expertise reconnue dans le secteur de l'aluminium.

En 2008, il accède à la direction générale d'Alucam, succédant à Raphaël Titi Manyaka. Il assure d'abord l'intérim avant d'être confirmé à ce poste. Pendant plus de quinze ans, il dirige cette entreprise stratégique pour l'économie camerounaise, confrontée à des défis majeurs, notamment dans l'approvisionnement en énergie.

Un leader syndical et industriel

Au-delà d'Alucam, Alain Malong a également marqué le monde industriel camerounais par son engagement syndical. Il a présidé le Syndicat des Industriels du Cameroun (Syndustricam) de 2013 à 2021, avant d'en devenir président d'honneur. Sous sa houlette, le syndicat a défendu les intérêts du secteur privé industriel camerounais.

Une reconversion dans la finance

En novembre 2021, Alain Malong quitte la direction générale d'Alucam pour prendre la présidence du conseil d'administration de Société Générale Cameroun. Une mutation qui l'a conduit du secteur de l'industrie lourde à la finance, mais qui, au regard de son cursus en études comptables supérieures, ne lui a pas posé de difficultés.

Il remplace alors Mathurin Doumbe Epee à la tête du conseil d'administration de la filiale camerounaise du groupe bancaire français.

Un diplomate au service du Canada

En 2018, Alain Malong a été nommé consul honoraire du Canada à Douala. Il a reçu l'exéquatur l'autorisation d'exercer officiellement cette fonction le 13 juin 2018 des mains du gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, en présence du Haut-commissaire du Canada au Cameroun.

Ses missions consistaient à représenter les intérêts canadiens dans la capitale économique camerounaise, faciliter les échanges entre hommes d'affaires des deux pays et veiller à la sécurité des ressortissants canadiens.

Un héritage exceptionnel

Alain Malong laisse derrière lui un héritage exceptionnel. Plus de quatre décennies au service de l'industrie camerounaise, une direction exemplaire d'Alucam, une présidence marquante du Syndustricam, une contribution au développement du secteur bancaire avec Société Générale Cameroun, et un rôle diplomatique important en tant que consul honoraire du Canada.

Son décès est une perte immense pour le monde des affaires camerounais. Les hommages devraient affluer dans les heures et les jours à venir, tant sa stature et son influence ont marqué l'économie du pays.

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