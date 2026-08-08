Afrique - OLIGUI NGUEMA EN COTE D’IVOIRE ENTRE DIPLOMATIE COOPERATION ET PROXIMITE AVEC LA DIASPORA GABONAISE

Le Président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, a effectué une visite officielle en République de Côte d’Ivoire à l’occasion des célébrations du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance ivoirienne, le 7 août 2026. Invité par son homologue, le Président Alassane Ouattara, le chef de l’État gabonais a pris part aux cérémonies officielles qui ont réuni plusieurs dirigeants africains et de nombreuses délégations étrangères.

L’un des moments les plus marquants de cette célébration a été le traditionnel défilé militaire, auquel ont participé les Forces de défense ivoiriennes ainsi que plusieurs contingents étrangers, parmi lesquels celui du Gabon. Placé sous le commandement du Général de Brigade Antoine Balekidra, le détachement gabonais a illustré le niveau de coopération militaire entre Libreville et Abidjan, dans un contexte où les deux pays affichent leur volonté de renforcer leurs relations bilatérales.

Au-delà des cérémonies officielles, Brice Clotaire Oligui Nguema a également consacré une partie de son séjour à la communauté gabonaise vivant en Côte d’Ivoire. Sa visite dans les appartements occupés par des ressortissants gabonais a été perçue comme un geste de proximité envers la diaspora, témoignant de l’attention que les autorités gabonaises souhaitent accorder à leurs compatriotes établis à l’étranger. Cette visite présidentielle a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment autour de la présence, lors des festivités, d’une compagnie représentant les peuples autochtones du Gabon.

De nombreux internautes africains ont salué cette mise en valeur du patrimoine culturel gabonais, estimant qu’elle contribuait à promouvoir les traditions et les identités ancestrales du continent. Plusieurs commentaires ont souligné que ces représentants ne devaient pas être perçus à travers des stéréotypes, mais comme les gardiens d’un héritage culturel et spirituel transmis depuis des générations.

Certains observateurs ont également vu dans cette représentation une initiative susceptible d’inspirer d’autres États africains dans la valorisation de leurs propres traditions. Des internautes ivoiriens ont notamment exprimé leur intérêt pour une meilleure organisation et une reconnaissance accrue des confréries traditionnelles telles que les Dozos, considérant que les cultures locales constituent un élément important de l’identité nationale. La visite de Brice Clotaire Oligui Nguema a aussi alimenté des commentaires plus larges sur sa vision de la coopération africaine. Plusieurs intervenants ont salué un chef d’État qu’ils jugent soucieux d’observer les expériences réussies de ses partenaires afin d’en tirer des enseignements utiles pour le développement du Gabon.

Son rapprochement avec la Côte d’Ivoire est perçu par certains comme l’expression d’une diplomatie pragmatique, tournée vers les partenariats économiques, les investissements, la modernisation des institutions et le renforcement des échanges entre États africains. Pour de nombreux citoyens, cette démarche illustre la volonté du Président gabonais de diversifier les partenariats du pays tout en consolidant son ancrage sur la scène africaine. À travers sa participation aux festivités de l’indépendance ivoirienne et ses échanges avec la diaspora gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema réaffirme l’importance qu’il accorde à l’intégration régionale, à la coopération entre les peuples et à la promotion des richesses culturelles africaines comme vecteurs d’unité et de développement.

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