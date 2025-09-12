CAMEROUN :: Le MANIDEM dénonce l'interdiction de commémorer Ruben Um Nyobe par le régime :: CAMEROON

Le 8 septembre 2025, le Bureau Politique du MANIDEM a déposé une déclaration de manifestation auprès du sous-préfet de Yaoundé V pour un meeting qui doit se tenir le 13 septembre 2025 a l'esplanade du stade omnisports de Yaoundé.

Depuis ce jour, en violation flagrante de la loi, le sous-préfet a refusé de nous délivrer le récépissé de déclaration et a multiplié des conditions fantaisistes, y compris la nécessité de fournir une police d'assurance en responsabilité civile. Évidemment, le but recherché par le ministre de l'administration territoriale est d'empêcher la tenue de cette commémoration.

Comment interpréter cette attitude du régime? Veut-il aussi broyer la mémoire de Um Nyobe?

Le MANIDEM appelle le peuple camerounais à résister face à cette forfaiture.

Fidèle à sa tradition, le MANIDEM annonce à l'opinion nationale et internationale que la commémoration du 67e anniversaire de l'assassinat de Um Nyobe aura bien lieu le 13 Septembre 2025. L'histoire du Kamerun s'écrira en dépit des blocages du régime néocolonial de Yaoundé. Le MANIDEM dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit !

Yaoundé, le 11 septembre 2025.

Le Président National

Anicet Ekane»

