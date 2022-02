CAMEROUN :: Drame d’Olembe : Les morts oubliés ? :: CAMEROON

Plusieurs semaines après l’incident qui a causé huit décès et fait une trentaine de blessés, les familles des supporters décédés n’ont encore reçu aucune indemnisation.

Jeudi prochain, plusieurs supporters décédés lors de la bousculade survenue le 24 janvier dernier au Stade Olembe à Yaoundé peu avant le début du match des 8e de finale opposant le Cameroun aux Comores seront conduits à leurs dernières demeures. A quelques jours de la mise en bière, les familles durement éprouvées s’activent pour les derniers réglages. Elles n’ont pas assez de temps à consacrer aux activités qui ne sont pas directement liées aux obsèques.

Mais, à la question de savoir si elles ont reçu du soutien de la part du gouvernement ? Achile Wouakeu, frère aîné de Pierre Dadi Siatou, décédé, se lâche : « Le président de la Caf et le ministre des Sports et de l'Éducation physique sont passés à la maison pour nous réconforter après le drame. Mais depuis leur visite, nous n’avons rien reçu du gouvernement. Nous n’avons même pas encore reçu la prime annoncée par les Lions indomptables. Pour le moment, nous faisons avec le peu de moyens que nous avons pour pouvoir lever le corps le 17 février », confie-t-il, courroucé.

Et d’ajouter : « Le ministre des Sports et de l'Education physique a déclaré sur les antennes de la CRTV au cours de l’émission Actualité Hebdo dimanche dernier que l’Etat devait prendre toutes les dépenses en charge mais depuis là rien n’est fait ». D’autres proches ainsi que les rescapés n’auront pas le courage de s’exprimer ouvertement sur la question d’assistance de l’Etat. Mais la désolation et la colère se lisent sur leurs visages. Pas besoin d’être psychologue- analyste des micro-expressions pour se rendre compte qu’il y a un profond malaise.

« Par peur des représailles, plusieurs ne veulent pas délier leurs langues. Ils disent qu’ils ont des personnels de l’Etat en fonction au sein de leurs familles. Ils ne veulent pas qu’ils soient inquiétés parce qu’ils ont dénoncé des injustices », apprend-on. L’Etat aurait par exemple promis au fils de la défunte Véronique Dorothée Djilo, enseignante de Latin qu’il garderait l’appartement que sa mère louait au Camp Sic d’Olembe. Un ami d’une famille éprouvée confie également que les rescapés et les proches des personnes décédées ont créé un groupe WhatsApp et ce seraient constitués en un collectif pour mieux porter leurs revendications le moment venu.

Le drame d’Olembe survenu le 24 janvier dernier avait causé, de source officielle, la mort de huit personnes et fait 38 blessés. Les rescapés avaient été conduits dans des formations sanitaires et pris en charge gratuitement sur instruction du chef de l’Etat.