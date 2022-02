CAMEROUN :: Can 2021: Des personnels du sénat perçoivent 11,9 millions pour les 1/8 des Lions indomptables :: CAMEROON

Le document intitulé "État de versement d'une indemnité aux membres du comité de suivi de la CAN au sénat et à certains personnels à l'occasion des huitièmes de finales", circule abondamment sur les réseaux. Ce dernier scandalise l'opinion publique, et fait jeter un regard superstitieux sur la gestion des 13 milliards francs CFA décaissés par l'État du Cameroun pour la gestion de la 33 ème Coupe d'Afrique des Nations ( CAN) de football qui a pris fin dimanche dernier à Yaoundé, avec le sacre des Sénégalais. L'on se demande bien ce que le sénat vient chercher dans les affaires de football.

Les montants vont de 2 millions francs CFA, à 300 mille francs. Tête de liste, NDO ABOLO Daniel est bénéficiaire de 2 millions francs CFA. La cagnotte totale au profit du sénat pour le match des huitièmes de finales du Cameroun contre les Comores, est de 11,9 millions francs CFA.

Voici la liste complète des bénéficiaires, 13 au total.