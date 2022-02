CAMEROUN :: UNE USINE DE TRANSFORMATION DE TOMATE A MAROUA :: CAMEROON

Evoquer une usine de transformation de tomate à Maroua pourrait faire rigoler ceux qui perçoivent l’extrêmes nord Cameroun comme une zone aride, désertique. Ce qui n’est pas le cas pour la seule raison que l’extrême nord est la région de culture du riz irrigué la plus importante du pays.



C’est une révélation du ministre délégué en charge de l’Environnement, Nana Aboubakar Djalloh citée par Investir au Cameroun qui mettra la puce à l’oreille du public sur ce projet, le ministre a mentionné l’imminence d’étude d’impact environnemental, les travaux de construction d’une usine de transformation de Tomate sont prévus pour démarrer dans quelques mois .Il s’agit de la Sotreas Sarl Société de transformation des produits d’élevage et d’agriculture du Sahel. L’ACDIC la plusieurs fois indique, les bassins de Meskine, de Mogom, de Yambarang et de Katouals sont propices à la culture de tomate, en plus d’être proches de la capitale régionale, 33 km de distances les séparent de la ville de Maroua.



L’implantation de cette usine devra redynamiser la culture de tomate abandonnée dans l’extrême nord du fait de sa conservation très sensible, les commerçants parfois obligé d’abandonner les tomates dans les marchés.



Il faut juste souhaiter que ce projet soit réel et qu’il se réalise , qu’il ne soit pas de nature à vouloir tout simplement profiter du programme mis sur pieds par le gouvernement pour soutenir la culture de tomate en subventionnant les mises sur pieds des unités de transformations de ce produit maraicher. Programme finance à hauteur de 2 milliards de FCFA disponible depuis 2021.