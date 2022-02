CAMEROUN :: Ahmadou Ahidjo a remporté la CAN de Paul Biya… :: CAMEROON

Partie pour être une grande fête à la gloire de Sa Majesté Paul Biya, la CAN 2021 s’est transformée en un véritable rappel historique. Puisque c’est Ahmadou Ahidjo qui va abriter le plus grand nombre de matchs de la compétition…

La pelouse de Japoma

Dès la phase de poule, on a remarqué que la pelouse de Japoma n’était pas des plus footballistiquement praticables. Et donc les jérémiades des Algériens sont montées jusqu’aux oreilles de la CAF, laquelle a effectué quelques travaux en urgence mais finalement ceux-ci se seront montrés sans réelle efficacité…

Résultat : La demi-finale qui devait se jouer sur ce stade, a été délocalisée à Yaoundé. Plus précisément, au stade Ahmadou Ahidjo. Celui-ci était pourtant censé servir de faire-valoir dans cette compétition qui sanctifie nos deux joyaux, c’est-à-dire les stades de Japoma et celui d’Olembé (qui a été livré à quelques jours seulement de la compétition). De plus, Ahmadou Ahidjo était réservé pour la « petite finale », tandis que l’écrin situé à Olembé était prévu pour être à la fois l’hôte du match d’ouverture, mais aussi le lieu par excellence de la finale de cette CAN qui a été programmée pour le dimanche 6 février 2022…

Les incidents de Paul Biya

Je ne parle pas des incidents de notre président hein, ceux-là on les connaît assez. Car depuis bientôt quarante ans qu’il est au commandement, il en a fait de vertes et des pas mûres.

Je parle plutôt des incidents de son stade. Le stade Paul Biya d’Olembé. Car lundi dernier, alors que Pierre La Paix Ndamè était en pleine liesse à l’issue de la « victoire » contre une équipe des Comores injustement réduite à dix (et de surcroît privée de ses meilleurs joueurs et de ses gardiens de but), nous apprenions avec effroi qu’il y avait eu un drame aux alentours du stade Paul Biya : une bousculade avant la rencontre qui avait causé la mort de huit Camerounais, et occasionné plusieurs blessés graves qui sont actuellement pris en charge dans divers hôpitaux de la ville de Yaoundé.

Résultat : la CAF a immédiatement pris des décisions fortes pour se déresponsabiliser ; et notamment celle de délocaliser le quart de finale qui devait se jouer à Olembé, pour le stade Ahmadou Ahidjo. Elle a déclaré attendre les résultats de l’enquête engagée sur ces malheureux incidents, avant de se prononcer sur l’une des demi-finales qui était prévue du côté du stade Paul Biya. Et je ne vous cache pas que, pendant plusieurs jours, l’hypothèse d’une délocalisation de la finale vers le stade de Mfandena (stade Ahmadou Ahidjo) n’était techniquement plus à exclure…

Le parcours des Lions indomptables

J’ai parlé du match contre les Comores, mais c’est tout le parcours des Lions indomptables qui est remis en question par les puristes : des adversaires de faible standing qui nous posent pourtant des difficultés inimaginables, deux pénaltys obtenus lors du match d’ouverture contre le Burkina Faso, des cas de Covid à presque tous nos adversaires —c’est curieux, quand même— et enfin, des buts encaissés à presque chaque match (sauf contre la Gambie).

Certes nous avons Vincent « Aboubachou » qui est l’arbre qui masque notre forêt équatoriale, mais le contenu du jeu proposé n’est pas du tout de nature satisfaisante (sauf contre la Gambie). On a vite fait de faire des comparaisons surréalistes entre l’équipe actuelle et celle de la CAN de 1972, même si celle-là avait été éliminée en demi-finale par le Congo. Autant dire que si Paul Biya veut prendre le dessus sur son illustre prédécesseur, il faudra absolument que notre équipe nationale se qualifie au moins pour la finale de cette CAN 2021 !

L’après-CAN

L’après-CAN de 1972 était une catastrophe ! Des arrestations par-ci, des disparitions par-là, des emprisonnements en veux-tu en voilà, bref, une véritable Gestapo.

Après cette 8ème Coupe d’Afrique des Nations que nous organisions pour la toute première fois, le président Ahmadou Ahidjo avait décidé de punir tous ceux qui, de près ou de très loin, avaient été impliqués dans les scandales de corruption lors de la préparation de cette CAN. Et cela avait grandement contribué à restaurer la probité et la moralité ici dans notre pays…

Pour cette 33ème édition, nous espérons que Sa Majesté Paul Biya fera la même chose. Nous avons dépensé des centaines de milliards de francs CFA pour la construction de ces infrastructures extraordinaires, des sommes astronomiques que nos petits-enfants rembourseront sur environ dix générations ! Les complexes gigantesques qui étaient prévus dans les maquettes-projets se sont transformés en simples stades, et tout cet argent-là a été volatilisé. La Chambre des comptes nous a fait savoir que de nombreux matériaux ont été expressément surfacturés, à l’instar du sac de ciment à 16 500 FCFA alors qu’il coûte ordinairement 4 600 FCFA. Et je ne vous parle même pas du prix du camion de sable qui a été exponentiel !…

Bref, les bonnes langues disent que si Paul Biya n’a plus fait de remaniement ministériel depuis les calendes grecques, c’est parce qu’il prépare des incarcérations massives de tous ceux qui ont été impliqués dans le CovidGate et la CANGate. Mais en même temps hein, ceux qui avaient marché pour ces mêmes revendications ont été condamnés par le tribunal militaire à sept longues années de prison…

C’est Ahmadou Ahidjo qui va remporter la CAN de Paul Biya…

Donc partie pour être une grande fiesta à la gloriole de Son Altesse Sérénissime Paul Biya, la CAN 2021 s’est transformée en un véritable rappel sur l’Histoire du Cameroun. Puisque c’est Ahmadou Ahidjo qui va finalement abriter les plus beaux matchs de la compétition…

Ahmadou Ahidjo a remporté la CAN de Paul Biya ! Malgré que sa mémoire a été volontairement effacée, son ombre plane sur la compétition de la même manière qu’elle planera toujours sur le destin de notre pays le Cameroun. Ahmadou Ahidjo va remporter la CAN ! Parce que sur le plan comptable, c’est le stade Omnisports qui aura finalement accueilli le plus grand nombre de matchs à l’issue de cette Coupe d’Afrique. Ahmadou Ahidjo a déjà remporté la CAN de Paul Biya, puisque des matchs qui devaient se jouer à Olembé ont finalement été déportés pour le site de Mfandena.

Et pour ceux qui comprennent le langage des signes, il s’agit là d’une symbolique quasi-mystique. Parce que le plus beau stade du Cameroun, le plus coûteux et le plus prestigieux que nous ayons jamais eu sur notre continent africain, avait été construit pour la magnificence et la gloire d’un seul homme, à savoir son éponyme le président Paul Biya. Mais c’est le stade Ahmadou Ahidjo qui lui aura finalement ravi la vedette…