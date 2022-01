CAMEROUN :: Cavayeland :: CAMEROON

Âgé de 82 ans, Cavaye Yeguié Djibril est au perchoir depuis 1992. Contrairement aux autres Sg (six en 15 ans) qui ont connu l’enfer sous le Pan, le Sg actuel est suspendu de signature et non de fonction. Ce cas de figure relève de la compétence du bureau de l’Assemblée nationale. Or, Cavaye n’a pas voulu saisir le bureau de la chambre pour éviter un désaveu qui ferait certainement jaser dans l’opinion publique. Toujours est-il que cette crise entre le patron de la représentation nationale et son Sg ne date pas d’aujourd’hui.

Le 03 mai 2021, le Pan a signé un arrêté « rapportant les dispositions de l’arrêté du 04 avril 2021 portant création d’un comité de supervision et de coordination des dépenses de fonctionnement et de programmation des activités d’investissement » au sein de l’auguste chambre. Dans un autre communiqué, le Pan portait à l’attention de ses collègues et du personnel de l’institution « que le nouvel organigramme proposé par le Sg de l’Assemblée nationale mentionné dans sa correspondance en date du 23 avril 2021, relative à sa validation, est purement et simplement annulé ».

Bien auparavant, soit le 31 décembre 2020, sur proposition de Gaston Komba, d'un agent comptable a été nommé à l'Assemblée nationale. Mais début janvier 2021, Cavaye a annulé ladite nomination. Des indiscrétions ont alors attribué ce rétropédalage du Pan à Mahamat Abba, contrôleur général de la chambre basse. Quelques jours après, les personnes nommées, puis limogées, ont été à nouveau rétablies dans leurs fonctions.

Ces tribulations ne sont pas de nature à créer la sérénité parmi les députés. Ils sont nombreux à se demander qui est réellement le problème dans cet environnement que la presse a baptisé « Cavayeland ». De Michel Meva’a m'Eboutou (1992-2002) à Gaston Komba, en passant par Samson Ename Ename (2002-2007), Louis Claude Nyassa (2007- 2010), Victor Yene Ossomba (2010-2017), Geoffroy Désiré Mbock (2018-2019), tous anciens Sg de l’Assemblée nationale. Cavaye Yeguie Djibril qui pédale et rétropédale régulièrement va-t-il reculer dans son option affichée de broyer l'actuel Sg ? Les prochains jours nous diront.