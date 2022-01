FRANCE :: LA COVID-19 N'A PAS EMPÊCHE CERTAINS ETUDIANTS DE FAIRE LA FÊTE!

Apparue fin Décembre 2019 en France, la Covid-19 à bouleverser totalement le quotidien des uns et des autres. Son arrivée ,aura été bénéfique même pendant le confinement pour de nombreux étudiants. Ils se sont découverts pour la plupart de nouveaux métiers clandestins ,tels que organisateurs de soirée, Dj, serveuses et serveurs ,danseuses et danseurs. Jouer au chat et à la souris a été le quotidien de nombreux étudiants, durant cette longue période de confinement.



Steve âgé de 25 ans et son petit frère Eric âgé de 23 ans, se sont découverts, une passion d’organisateur de soirée clandestine durant le confinement.

“Comment voulez-vous, convaincre un jeune de Vingt ans ,que les années qu’il doit profiter de sa jeunesse, il doit les passer enfermé dans sa chambre. Il existe plein d’autre maladies, plus dangereuse que la Covid19 et les gens en meurent tous les jours pourquoi interdire aux jeunes de vivre.” Explique Steve, le jeune conteste, les décisions fermes qui ont été prises par le Gouvernement d’Emmanuel Macron “ils ont tout fermé , pas de bars, pas de restaurant, pas de boite de nuit pas, pas de chicha alors on emplois une nouvelle méthode”. Cette nouvelle méthode ,Steve et Eric ,ont su l'appliquer durant le confinement.

“ Chaque week-end nous louons un Airbnb chez un particulier , nous leur faisons croire que nous venons d’une autre ville et que nous souhaitons venir nous reposer dans leurs concessions. Mes copains et moi cotisons de l’argent, pour pouvoir louer un grand appartement durant tout le week-end.” La réservation de l’appartement faite, Eric 23 ans se charge d’inviter leurs copains de la faculté.

“On ne peut quand même pas nous empêcher de fêter! chaque week-end dès que nous avons déjà réservé notre airbnb , c’est lancé jusqu’au matin. Je me charge d'inviter toutes mes copines qui aiment bien s’amuser et prêtes à transgresser la règle de la Covid. Mes amis sont également présents pendant deux jours, nous oublions la difficulté de ce monde et la réalité dans laquelle nous nous trouvons actuellement.

Seulement les soirées ne se passent pas toujours comme prévu pour les jeunes quelquefois ils ont reçu la visite surprise de la police , une visite qui s’est soldée généralement par l'arrêt soudain des festivités. Van, le meilleur ami de Steve qui a souvent le rôle de “Vigil” explique :“lorsque la police arrive, on arrête tout.

Tout le monde se cache dans les différentes chambres de l’appartement, seuls les organisateurs restent parler à la police, on leur fait généralement croire que nous avons organisé un petit anniversaire de 4 personnes ou six personnes et après ils nous laissent et la fête reprend de plus belle jusqu’au matin. Nous adorons jouer à ce jeu avec la police quelques fois on gagne et quelquefois ce sont eux qui gagnent. Pour organiser des soirées de ce genre, il faut également des participant, Elise étudiante en deuxième année en école d'infirmière, ne loupe jamais les soirées clandestines organisées par ses copains “ ça nous permet de décompresser, je travaille beaucoup dans les centres hospitaliers.

Durant cette pandémie, je vois les gens mourir tous les jours et je me dis que je dois profiter à fond de ma jeunesse car la vie est trop courte. Vous allez me dire ce n’est pas prudent de travailler dans le milieu hospitalier et de transgresser la loi, que cela peut mettre en danger mes patients , oui c’est vrai mais comment décompresser durant une période aussi difficile par quel moyen ?

Nous voyons tellement de choses horribles dans ce milieu ,que lorsqu’on en sort, on évite d’y penser et le seul moyen c’est de voir autre chose. Fréquenter un autre monde extérieur , est un moyen de se ressourcer et de repartir au travail booster, d’une manière ou d’une autre.”

Durant le confinement de nombreuses fêtes ont été clandestines, la plus célèbre reste celle de Reims qui a coûté 8 mois de prison ferme à l’organisateur. Aurore, étudiante en BTS commerce, était présente à cette soirée, elle dit avoir passé la meilleure soirée de sa vie, durant le confinement.

“Je ne savais pas quoi faire ce jour-là. J'étais très triste, je me sentais seule et abandonnée. C’est ainsi que ma copine Candice m'a fait comprendre qu’il y avait une soirée aux alentours et qu’il y avait du monde. J’ai sauté sur l’occasion pour m'amuser, c’était une belle soirée mais elle s’est finalement mal terminée”.