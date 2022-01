CAMEROUN :: Le vrai combat, c’est de lutter pour l’amélioration des conditions de vie de tous ! :: CAMEROON

L’une des grandes forces de Monsieur Biya depuis toujours est de savoir détourner l’attention, orienter la masse vers d’autres horizons, appuyer sur le facteur émotionnel quand il le faut, ainsi on dira, c’est un impératif patriotique que le Cameroun organise la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), ou alors, tu n’es pas patriote si tu ne soutiens pas l’armée même si elle massacre une partie de sa population, visiblement cela marche à tous les coups surtout lorsqu’en face on a des gens en manquent de compassion, de petit geste d’attention, d’affection et d’amour.

Afin que ce soit clair, un geste de générosité est toujours bienvenu et doit être salué comme il se doit par chacun doté d’un minimum d’humanité peu importe qui est l’initiateur, parce qu’au bout il y a forcément une belle âme qui doit en profiter d’une manière ou d’une autre. Ne serait-ce que pour ça, on peut se réjouir, seulement, quand le geste en lui-même s’accompagne d’une véritable campagne de publicité, on est en droit de s’interroger sur les motivations réelles du donateur et quand cela se fait de façon aussi successive, l’option d’une tentative de soulager la conscience est la plus envisageable.

Si je croyais à la chance je dirais que le Cameroun n’a vraiment pas de chance avec certaines de ses idoles, depuis au-moins 15 ans Samuel Eto’o est probablement le plus grand ambassadeur du Cameroun, on aurait logiquement attendu qu’il use de sa notoriété qui dépasse d’ailleurs nos frontières pour faire bouger positivement certaines choses au Cameroun. Mais, contre toute attente, au moment où ses fans moi y compris, croyions que le gars était assez timide pour se mêler des choses politiques, en 2018 avant l’élection présidentielle il a pris la parole pourtant, pour nous demander de voter pour Monsieur BIYA parce-que ce dernier avait tout fait pour lui ! il avait donc choisi le côté de l’oppresseur depuis longtemps au détriment de la majorité, nous ne le savions pas, fidèle à cela, il ne dénonce jamais rien, il se contente de soutenir le régime oppressif et apporter quelques aides de temps à autre à toute personne qui trouve grâce à ses yeux à grand renfort de publicité piloté par des gens désormais avec une moralité douteuse recrutés avant la dernière élection illégale à la fédération Camerounaise de Football où il est président aujourd’hui dit-on. Décidément, le Cameroun n’a pas de chance avec certaines de ses idoles !