Que s’est-il passé en Liga la semaine dernière ? De la victoire folle de l’Atlético aux derniers transferts, voici ce qu’il ne fallait pas manquer.

Des scénarios fous à Madrid

La capitale espagnole a offert des matches dingues ce week-end. Champion en titre, l’Atlético de Madrid a réussi à gagner dans les dernières minutes contre Valencia, alors que le Real Madrid a accroché un nul contre Elche. Les hommes de Diego Simeone étaient menés 2-1 par Valencia à la 90e minute mais Ángel Correa puis Mario Hermoso ont marqué dans le temps additionnel pour décrocher les trois points (3-2). Dimanche, un penalty de Luka Modrić et une tête d’Éder Militão ont permis au Real Madrid d’accrocher un nul 2-2 contre Elche en fin de match.

Un adieu touchant pour Paco Gento

Le Real Madrid a salué une dernière fois la légende Paco Gento avant le coup d’envoi du match contre Elche. Décédé la semaine dernière à 88 ans, l’Espagnol reste le seul homme à avoir remporter six fois la Coupe d’Europe des Clubs Champions et il va demeurer une figure emblématique au Santiago Bernabéu, où les supporters ont dévoilé des banderoles en son honneur.

Sergio et Cádiz remportent un match crucial

Le nouvel entraîneur de Cádiz Sergio González a célébré son premier succès en LaLiga Santander. Des buts d’Álvaro Negredo et Salvi lui ont permis de gagner 2-0 à Levante samedi après-midi. C’était un match crucial en bas de tableau et Cádiz n’est désormais plus qu’à deux points du premier non-relégable.

Tonny Vilhena arrive en LaLiga Santander

L’Espanyol a réussi un joli coup, en recrutant le milieu néerlandais Tonny Vilhena qui arrive de Krasnodar. A 27 ans, il a déjà joué 15 fois pour la sélection des Oranje et va apporter son expérience et ses qualités techniques à l’équipe catalane. Il a débuté vendredi soir sous ses nouvelles couleurs, entrant en jeu lors de la défaite 4-1 face au Real Betis.

Getafe confirme sa très belle forme

Le regain de forme de Getafe se confirme, l’équipe de Quique Sánchez Flores a en effet battu Granada 4-2 au Coliseum Alfonso Pérez jeudi soir puis a tenu en échec la Real Sociedad 0-0 à Saint-Sébastien dimanche. Getafe reste donc sur cinq victoires en six matches à domicile en LaLiga Santander et les Azulones respirent en dehors de la zone rouge.

Une autre blessure pour Ansu Fati

Mauvaise nouvelle du côté de Barcelone : Ansu Fati s’est à nouveau blessé, cette fois-ci au tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse gauche. C’est une énième blessure pour l’attaquant de 19 ans mais il a promis sur les réseaux sociaux qu’il allait revenir plus fort.

Sergio Rico revient en LaLiga Santander

Le RCD Mallorca s’est renforcé en accueillant Sergio Rico, prêté par le Paris Saint-Germain. Le gardien de 28 ans, formé au Sevilla FC, a déjà joué plus de 100 matches dans l’élite espagnole. Il avait quitté l’Espagne en 2018.

Aitor Fernández prolonge avec Levante

Levante et Aitor Fernández ont annoncé que le gardien avait signé une prolongation de contrat jusqu’en 2024. Dans une vidéo, le portier basque a été interviewé dans sa ferme et a expliqué combien sa famille et lui étaient heureux au club et dans la ville de Valencia.

Le Real Betis garde Rodri jusqu’en 2026

Le Real Betis enchaîne les bonnes nouvelles. Le club a prolongé le contrat du grand espoir Rodri Sánchez jusqu’en 2026. Le milieu de 21 ans a déjà joué 38 fois pour l’équipe première et ce total aurait été encore plus important sans quelques blessures. Les dirigeants du Real Betis l’estiment beaucoup et s’attendent à ce qu’il devienne un joueur clé lors des prochaines années.

Huit équipes de LaLiga Santander vont se retrouver en quarts de finale de la Copa

La Copa del Rey a atteint les quarts de finale et il reste huit équipes de LaLiga Santander en lice. Les affiches, disputées sur un match sec, seront Rayo Vallecano vs RCD Mallorca, Athletic vs Real Madrid, Real Sociedad vs Real Betis et Valencia vs Cádiz.