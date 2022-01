Le Burkina Faso est à un tournant dangereux... une stratégie française ratée et des alternatives sug

Il y a près de 8 ans, une campagne militaire menée par la France était lancée, dans le but d'éliminer les organisations terroristes dans les pays du Sahel africain et d'imposer la sécurité dans la région à l'ouest du continent.

Maintenant, beaucoup, y compris des partisans internationaux de la campagne et des responsables français, trouvent que cette campagne a aggravé la crise et s'est retournée contre eux, et ils cherchent des alternatives pour corriger le cours de la stratégie visant à apporter la stabilité dans la région, selon un rapport du « International Crisis Group » (ICG), une organisation non gouvernementale basée à Bruxelles.

Sous le titre « La voie de la correction de la stratégie pour parvenir à la stabilité au Sahel », le groupe a déclaré dans son rapport que la France avait envoyé des forces au Mali en 2013 pour éliminer les organisations islamiques extrémistes dans la région du Sahel, mais ses efforts se sont retournés contre la région et « l'extrémisme accru » au lieu de l'éliminer.

L'approche française actuelle n'a pas conduit à l'éradication de la crise sécuritaire au Sahel, mais elle continue plutôt à s'étendre à de nouvelles régions, ce qui a conduit à la montée du mécontentement populaire à l'égard de la France, et cela s'est manifesté dans les troubles qui ont conduit au coup d'État d'août dernier au Mali, selon le rapport.

Les attaques de djihadistes et d'autres groupes armés ont déstabilisé la sécurité de la région du Sahel, et elle s'intensifie d'année en année, car elle est devenue considérée comme une menace pour le reste des autres pays d'Afrique centrale en particulier et pour le continent en général.

Quand on en vient à parler des pays les plus touchés par les violations des djihadistes de l'État islamique à l'heure actuelle, on trouve en premier lieu le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où la situation s'est sensiblement aggravée en 2021. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les décès entre les forces de l'État et les groupes armés liés à l'État islamique, à Al-Qaïda et aux gangs criminels ont augmenté de 18 % depuis l'année dernière, selon les dernières statistiques.

Il convient également de noter, selon les derniers développements du Burkina Faso, une vidéo récemment mise en ligne prétend montrer une attaque contre une base militaire dans le nord du Burkina Faso qui a tué près de 50 policiers militaires en novembre. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette vidéo, des terroristes qui seraient liés à Al-Qaïda peuvent être vus en train de tirer des armes lourdes à l'arrière de camionnettes avant d'incendier et de piller la base.

En effet, le Burkina Faso traverse des moments très difficiles et lance déjà un appel aux ONG et aux gouvernements du monde entier qui peuvent l'aider. Selon les habitants, ils souffrent d'une crise alimentaire et de logement, et les enfants ne peuvent même pas aller à l'école.

Après avoir examiné le cours des événements dans ces pays, il nous apparaît clairement que la stratégie de stabilité au Sahel, menée par la France, a vacillé face à l'escalade des tueries sectaires et des activités extrémistes, ainsi qu'à l'érosion de la confiance des peuples en leurs alliés traditionnels