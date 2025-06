CAMEROUN :: LA PLUS HAUTE DES INDIGNATIONS: Attaques de Makenene et d’Assok contre les compatriotes anglophones :: CAMEROON

Lettre ouverte au Ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, une réaction officielle s’impose.

Monsieur le Ministre,

Il y a des silences qui sont intolérables, et quand elles persistent, elles prennent l’allure d’une pratique établie, d’une stratégie et d’une volonté de consacrer, de valider et d’encourager certains actes, d’accepter certains faits négatifs ou positifs.

En effet depuis le déclenchement de la guerre civile dans les régions anglophones du pays, des familles entières qui parfois ont tout perdu, se sont répondues, avec plus ou moins de bonheur dans les quatre coins du pays. Nous avons alors découvert une population travailleuse, acharnée et énergique toujours engagées dans le dur labeur. Partout où elle s’installe, elle transforme tout, crée des routes, change les forêts en champs productifs, développe des petits métiers et fait revivre des unités artisanales. Malheureusement, la jalousie, la haine, et la cupidité des autres compatriotes, fainéants par-ci, paresseux par-là, voleurs et violeurs, s’abattent sur elle.

Monsieur le Ministre, je viens ici, demander avec insistance, ce que vous attendez pour produire un communiqué officiel du gouvernement en vue de protéger cette population de travailleurs fragilisée, abandonnée et orpheline dans son propre pays ? Au moment où je parle, les fumées se dégagent encore à Makénéné, sur les cendres des champs, des maisons, des greniers, des magasins pillés, détruits et incendiés. Les autorités locales n’ont rien fait, sinon regarder, pactiser indirectement avec les criminels. Pourquoi une telle insouciance ? Pourquoi le silence ? Que devient la solidarité nationale ?

Il n’y a pas longtemps, j’attirais déjà l’attention du gouvernement sur le même phénomène à Assok, à quelques kilomètres du palais présidentiel, sur la route de Mfou. Là-bas, c’est une haute magistrate, avocat général à la cour suprême, qui a ordonné la chasse des allogènes avec spécialement le pillage, l’occupation ou la destruction des maisons des anglophones, réfugiés dans leur propre pays qui croyaient avoir trouvé la paix et la tranquillité. Les auteurs sont encore en place, impunis.

Ce qui se passe à Makenéné est une honte, la plus haute des indignations, le plus haut défi et la plus haute des atteintes à notre vivre ensemble. Le Cameroun aspire à la paix, au dialogue et à la réconciliation de ses fils et filles, de tout ce qui fait notre diversité, de tout ce qui nous uni avec bonheur. Les opposants politiques turbulents et aliénés, sont moins dangereux que ces voyous, fainéants et paresseux qui avec le soutien et la complicité de certains hauts commis de l’Etat, cultivent l’exclusion et le tribalisme à travers leurs discours et leurs actes irresponsables.

Un communiqué s’impose, pour rappeler tout le monde à l’ordre, pour manifester la puissance et la présence de l’Etat de droit. Le Cameroun doit rester uni et solidaire des populations déplacées, et personne ne doit se sentir étranger sur la terre nationale, laquelle est une et indivisible. C’est la seule profession de foi pour préserver notre pays des drames que quelques autres irresponsables à droite comme à gauche, cultivent consciemment ou inconsciemment. Les auteurs des actes graves de Makénéné doivent être interpellés, jugés et condamnés sévèrement./.

Dans l’attente, haute et patriotique considération./.

