CAMEROUN :: Stade de Japoma : L'état de la pelouse préoccupe :: CAMEROON

Dépourvue du gazon à plusieurs endroits, l’aire de jeu de cette arène fait couler beaucoup d’encre et de salive depuis l’ouverture de la Can à Douala.

De tous les six stades qui accueillent les matchs de la 33e édition, aucune autre pelouse n’a fait jaser que celle du stade de Japoma. Le site qui reçoit les matchs de la poule D est visiblement abimé depuis le coup d’envoi de la Can à Douala. Le lifting que subit l’arène depuis lors ne suffit pas pour que les différents protagonistes déroulent bien le jeu. Même sans être au stade, le mauvais état de l’aire de jeu crève l’écran. L’on peut alors voir plusieurs parties de stade dépourvu du gazon.

On peut notamment citer les points de corner et les lignes de but des gardiens. Même l’entrejeu n’est pas exempt de cette situation qui n’arrange pas certains acteurs des équipes de la poule E logés dans la capitale économique du Cameroun. L’on se souvient que lors de son entrée en matière le 12 janvier dernier contre la Sierre Leone (0-0), l’équipe algérienne avait vivement critiqué l’état de la pelouse du stade de Japoma.

« On va jouer, après le match entre la Sierra Leone et la Côte d’Ivoire sur une pelouse qui à la base n’est pas trop top. Je ne dis pas qu’elle catastrophique, mais pas d’un niveau permettant une fluidité totale et ce qu’on espère des grands tournois comme la Coupe d’Afrique des nations (Can), a lâché le sélectionneur algérien Jamel Belmadi, pour tenter de justifier les coups gueule qui fusaient de partout après le nul face à la Sierra Leone.

Malgré la victoire de la Côte d’Ivoire sur la Guinée Equatoriale, certains supporters ivoiriens et même Equato-guinéens n’ont pas manqué de relever quelques stigmates du théâtre de la bataille entre les sélections. D’autres spectateurs ou téléspectateurs ne sont pas restés indifférents sur la toile face à cet état de chose. « Cela se savait par les plus hautes autorités. L'ensemencement de cette pelouse a plusieurs fois raté. C'était la grosse épine de ce stade.

C'est au forceps avec une multiplicité des engrais qu'on a fini par avoir une légère poussée de qualité visuelle. Il était question qu'on décape le gazon après le Chan et on replante à nouveau, mais cette fois-là avec l'expertise de la société française qui a réussi l'implantation du gazon du stade annexe de l'omnisport. Mais, les autorités chargées de signer le marché ont fait comme d'habitude, se contentant de mettre la pression sur la société turque qui est à son premier stade construit dans le monde », explique une source proche du dossier.

Il faut dire que les critiques sur la qualité de la pelouse du stade de Japoma n’ont pas commencé pendant avec la Can. Pendant le match Cameroun # Côte d’Ivoire comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde de football Qatar 2022 il y a quelques temps, le sujet était déjà en débat. Plusieurs experts (entraineurs notamment) sont unanimes que le gazon actuel doit être arraché pour replanter un autre.

Mais, pour revenir à la Can en cours, des suggestions sont d’ores et déjà en train d’être formulées. Puisque Douala abrite deux stades de compétition, beaucoup suggèrent que la phase des matchs à élimination directe se joue plutôt au stade de la Réunification qui, jusque-là, n’a pas encore accueilli de match de la Can. Toutefois, s’il est possible que cette idée soit prise en compte pour la suite de la compétition comme ce fût le cas au Gabon à la Can 2017, il est clair que la décision finale revient à la Confédération africaine de football.