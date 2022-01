Can Total Energies 2021: Les mets camerounais jouent aussi leur CAN dans nos restaurants :: CAMEROON

Kondré, Pomme pilée, Ndolè et les miondos,Bongo,Ndomba, gouboudo,Habirou, Chiliki, Ndjackanjaka,Sangha,Nnam owondo, Okock,Mkwem, Megandé, Nanbeng, Banane malaxée, Nkui,Tac Nguefa, Side Kelloh, Corn Tchap, Poisson braisé, Water Fufu and Eru, Taro et sauce jaune, Koki, Tenue Militaire, Saka saka, Sauce de Foleré, Kati-Kati, Ekwang, Ndegué....ce sont les différents menus parmi tant d'autres que les restaurants et gargotes du Cameroun présentent aux différentes délégations étrangères présentes au Cameroun dans le cadre de la coupe d'Afrique Total Energies 2021

La cuisine camerounaise fait du Cameroun une petite Afrique de par sa grande diversité traditionnelle et moderne et même tout un petit monde en miniature grâce à ses plats riches, très variés en saveur et en densité. Ainsi, on retrouve du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest une diversité de plats culinaires tous aussi variés que délicieux les uns des autres.

Les restaurants et les Fasst Food des différentes villes et villages où se trouvent les délégations étrangères affichent complets depuis le début de la compétition. Chacun rivalise d'imagination pour attirer la clientèle devenue de plus en plus exigeante.

A Buéa, le restaurant de DADA Mary ne désempli pas. Ici, la tenancière est obligé d'ouvrir très tôt le matin pour satisfaire la clientèle. Le Ekwang ( Macabo rappé emballé avec les feuille des plantes de macabo) ici, est la spécialité la plus prisée.

A Bamena, petit village situé dans le département du Ndé,le Makala Nkou ( Beignet fait à base du haricot) rivalise avec le le riz raté ( Riz au rat) de Bangou, ville dans laquelle loge l'équipe Sénégalaise

A Edéa, le Mintoumba rivalise avec le poisson braisé "bien pimenté" tout comme à Douala. Le Ndollé aux crevettes fait aussi recette ici.

A Yaoundé, après les rencontres du jours, les visiteurs se ruent dans les quartiers pour découvrir les saveurs locales. Le poulet DG, Ndollé et Miondo font recette. Les téméraires vont au quartier Omnisport pour savourer du bon porc braisé au "ministère du port"( Rue envahie par les vendeurs de porc braisé).

Dans le Nord du Cameroun, le Chiliki ( Viande séchée) a presque disparu. la demande étant forte. La sauce de Foleré se mange ici avec du riz et plusieurs féculents

Les variétés culinaires camerounaises, attirent autant les touristes que les simples flâneurs.Si la cuisine camerounaise est l’un des cuisines les plus réputés d’Afrique, voire du monde, c’est grâce à ses saveurs mielleuses qu’elle offre à ses visiteurs.

Dans son livre "K-Town, my native city", paru aux éditions Macmillan en février 1989, le journaliste- écrivain Hugues Seumo met en scène la place essentielle occupée par la cuisine camerounaise dans la culture et la vie quotidienne du pays.

Le "Poulet DG" est l'une des spécialités camerounaises les plus connues.. C'est un met qui réunit la famille, les amis, les invités.Les vraies saveurs de la cuisine locale ne se découvre pas dans les restaurants mais au cœur des familles ou le temps ne compte pas et ou les plats mijotent longuement.

Toutefois on peut aussi savourer dans les rues au niveau des tournes dos (étals de plein air), des des portions poissons, chèvres, bœufs,mouton grillés agrémenté d'oignons et de légumes.

La proximité de l'Océan Atlantique offre une place de choix dans les préparations locales :

Au Cameroun, il y en a des plats incroyablement bons,des plats simples,des plats consistants,des plats épicés,des plats de légumes,des plats de viandes à n'en plus finir,de la volaille et même de la pâtisserie. Tout est réuni pour faire palpiter la langue des touristes qui arrivent pour la première fois au Cameroun.