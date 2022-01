Quel est l’intérêt des jeux d’argent en ligne en Afrique ? :: AFRICA

La croissance exponentielle que connait le marché mondial des jeux d’argent n’est pas prête de s’arrêter. Dans toutes les parties du monde, de plus en plus de personnes s’adonnent aux jeux d’argent. Autrefois en marge de cette révolution, l’Afrique commence par se mettre au pas.

Des casinos terrestres et des plateformes de jeux d’argent s’installent en Afrique. Malgré la résistance de certaines autorités et d’une partie de la population, il faut reconnaître que ces jeux sont utiles pour tous. Découvrez l’intérêt des jeux d’argent en ligne en Afrique !

Jeux d’argent en Afrique : un secteur en plein essor

L’industrie des jeux d’argent en Afrique connait une ascension fulgurante depuis quelques années. Cela s’explique par les nombreux casinos terrestres qui s’installent dans différentes régions d’Afrique. Une enquête estime que plus de 30 % de la population africaine joue à des jeux d’argent. La couche juvénile y a une part considérable.

Les casinos en règle travaillent efficacement leur marketing pour avoir de plus en plus de joueurs. Ils proposent notamment des bonus pour augmenter les chances de faire des gains. Vous pourrez avoir plus d'information ici . Vous découvrez un excellent casino pour vous conformer à son fonctionnement et pour en tirer un maximum de profits.

Cet essor des jeux d’argent en Afrique est aussi favorisé par la technologie avec des applications qui sont aujourd’hui ancrées dans les habitudes. Avec la présence de la 4 G dans la majorité des pays africains, l’accès à internet est devenu plus facile. Par ricochet, il y a davantage de facilité à jouer à des jeux d’argent en ligne.

La majorité des joueurs préfèrent d’ailleurs les plateformes de jeux en ligne. Elles sont en effet moins contraignantes que les casinos terrestres. Il suffit de disposer de son ordinateur et d’une bonne connexion à internet pour jouer en espérant faire des gains.

Sur le continent noir, l’Afrique du Sud, le Nigéria, le Kenya et le Soudan sont les pays où les jeux d’argent sont les plus développés. Ces jeux se développent également de façon progressive dans d’autres régions comme l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale. Les pays comme le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Cameroun notamment sont davantage impactés.

Une hausse de l’économie des pays africains

Bien qu’il y ait encore des inquiétudes, il existe des arguments convaincants qui confirment que l’industrie des jeux d’argent en Afrique peut être bénéfique pour le continent. Il faut encore qu’ils soient bien règlementés. Le premier argument est la hausse de l’économie des pays africains.

Entre 2019 et 2020, l’industrie des jeux d’argent a généré 33 milliards de rands (2,2 milliards de dollars) en Afrique du Sud. Cela s’est traduit par des impôts d’une valeur de 220 millions de dollars payés à l’État sud-africain. De même, le chiffre d’affaires du secteur a atteint 250 milliards de nairas (607 millions de dollars) en 2019.

La tendance est la même dans les autres pays d’Afrique. Toutefois, tout porte à croire que ces chiffres seront largement dépassés en 2021. Il faut dire que l’industrie des jeux d’argent en ligne apporte une plus-value à l’économie des pays d’Afrique.

Ces millions de dollars récoltés des impôts payés par les entreprises spécialistes des jeux d’argent peuvent être d’une grande utilité. Toutefois, pour arriver à cela, il serait nécessaire d’amener ces entreprises à se mettre en règle vis-à-vis de la fiscalité des pays où ils exercent leur activité.

En effet, il faut reconnaître que de nombreuses entreprises de ce secteur exercent dans l’informel. Ceci constitue un véritable manque à gagner pour l’État. L’exercice de ces entreprises peut un tant soit peu contribuer à la réduction du chômage sur le continent.

De jeunes Africains sont en mesure de créer et de faire fonctionner des plateformes de jeux d’argent en ligne. Aussi, de nombreux autres pourraient travailler dans des casinos terrestres. Les jeux d’argent en Afrique sont une activité par laquelle le continent peut grandir.

Jeux d’argent en ligne : bien plus qu’un passe-temps !

Outre les États africains, les jeux d’argent en ligne sont directement utiles pour les joueurs. Jouer à des jeux d’argent en ligne n’est pas qu’un simple passe-temps. Que vous jouiez à des jeux de casinos en ligne, à des jeux de grattage, ou encore à des jeux d’arcade, il est possible de se faire de l’argent.

Vous avez la possibilité de sélectionner la plateforme sur laquelle vous souhaitez jouer sur la base de divers paramètres comme :

les jeux qui y sont présents ;

la sécurité des mises ;

les avantages octroyés aux joueurs, etc.

Chaque site fonctionne de manière différente. Vous devriez vous renseigner sur ce qu’ils proposent. En outre, jouer sur Internet apporte des bénéfices accumulés quotidiennement. La taille des gains est variable et le mode de distribution (en euros ou en points) varie d’un site à l’autre.

Cependant, les résultats sont indéniables. Vous aurez une bonne rémunération en jouant et en gagnant à ces jeux qui détendent et qui distraient.

Les jeux proposés sur les plateformes de jeux d’argent peuvent être assez simples et amusants. Ils peuvent vite être maîtrisés. Ainsi, ils permettent aux joueurs de passer du bon temps. Ils donnent aussi la possibilité de se faire des revenus conséquents.

S’organiser pour arrondir ses fins de mois

En réalité, les jeux d’argent sont une activité ludique qui permettent d’avoir des revenus passifs pour arrondir ses fins du mois. Pour réellement en tirer profit, il est indispensable de s’inscrire sur les plateformes sécurisées pour jouer en toute aisance.

Vous pourrez alors quotidiennement profiter de tous les jeux gratuits qui s’offrent à vous. Certains jeux et certaines options VIP sont payants. Cependant, il est également possible de gagner de l’argent en jouant gratuitement.

Toutefois, pour espérer faire des gains, il est important de bien comprendre le fonctionnement des jeux et de les maîtriser. Vous pourrez être amené à vous entraîner pour devenir un as et pour vous faire des revenus grâce aux jeux d’argent.

Les jeux d’argent en ligne populaires en Afrique

De nombreux jeux d’argent en ligne ont la cote en Afrique. Les plus populaires sont les paris sportifs, les jeux de casino et le PMU.

Les paris sportifs

Les paris sportifs attirent davantage d’adhérents en Afrique. Ils consistent à faire des analyses sur la probabilité de réalisation d’un évènement au cours d’une rencontre sportive. Au football, les évènements sur lesquels il y a plus de mises sont les buts, les corners et les cartons.

Les paris sportifs sont faits par des applications numériques. Le joueur choisit un évènement et fait une mise. En cas de victoire, le gain est automatiquement envoyé. Lorsque l’évènement n’aboutit pas, la mise est tout simplement perdue.

Les jeux de casino

Les nombreux casinos en ligne sont également accessibles en Afrique. Avec un ordinateur ou un smartphone, les joueurs peuvent y accéder et se régaler avec la large ludothèque que ces casinos proposent. Les machines à sous par exemple sont des jeux iconiques de casinos. Ils sont très populaires en Afrique.

Les amateurs de jeux de hasard jouent généralement à la roulette. Chez les adeptes de jeux de cartes, le poker, le blackjack et le baccara connaissent un grand succès. Les bonus gratuits offerts par les casinos permettent aux joueurs de passer du temps à apprendre et à se perfectionner avant de commencer à faire des mises payantes. Ils permettent d’avoir des gains d’argent considérables.

Le PMU

Le PMU est aussi un incontournable des jeux d’argent en ligne. Il permet de faire des paris sur des courses de chevaux. Il consiste à faire des pronostics sur des évènements associés à ces courses. Les types de paris qu’on peut faire dans ces jeux sont également nombreux.

Les casinos et les jeux d’argent en ligne offrent une panoplie d’atouts à l’échelle mondiale. Ces solutions en ligne sont également idéalement accessibles en Afrique.