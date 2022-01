Menace sécuritaire : un aéronef français accusé d’avoir violé l’espace aérien malien

Selon un communiqué du Gouvernement de Transition malien, le vol a eu lieu le 11 janvier 2022 suivant la trajectoire Abidjan-Gao-Abidjan. Les autorités sont par la suite montées au créneau hier mercredi, pour dénoncer cet acte qu’elles considèrent comme une violation manifeste de leur espace aérien.

Dans un communiqué n°009 du Gouvernement de Transition daté du 12 janvier 2022, le Gouvernement de la République du Mali, par la voix de son porte-parole, le Colonel Abdoulaye Maiga par ailleurs ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, a informé l’opinion nationale et internationale qu’un aéronef de l’armée française de type A400, immatriculé FRBAN a effectué un vol sur le trajet Abidjan-Gao-Abidjan dans la journée du mardi 11 janvier 2022.

Manœuvres frauduleuses

Le porte-parole du gouvernement révèle que l’aéronef avait à la fois éteint son transpondeur pour ne pas être identifié et coupé la communication avec les organismes maliens de contrôle aérien. Néanmoins, poursuit-il, les capacités de défense nationale récemment acquises par le Mali ont permis d’identifier et tracer la trajectoire dudit avion. Ipso facto, le Gouvernement malien a dénoncé cet acte auprès des autorités françaises qui ont, toujours selon le porte-parole malien, décidé de soutenir les sanctions de la Cédéao parmi lesquelles figure la fermeture des frontières terrestres et aériennes de ses pays membres avec le Mali.

Mise en garde

Le Gouvernement malien prend à témoin l’opinion nationale et internationale, et décline toute responsabilité relative aux risques auxquelles les auteurs de ces pratiques pourraient s’exposer, en cas de nouvelle violation de leur espace aérien. En outre, rappelle le Colonel Abdoulaye Maiga, le Gouvernement du Mali a aussi, en application du principe de réciprocité, suite aux sanctions imposées par la Cédéao, procédé à la fermeture de ses frontières avec les pays membres de la Cédéao, excepté la Guinée. Par conséquent, il invite les populations maliennes à redoubler de vigilance et à rester mobilisées.