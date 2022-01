CAMEROUN :: ALLOCUTION DE MONSIEUR LE MAIRE A L'OCCASION DU BANQUET REPUBLICAIN DE LA COMMUNE DE BAZOU :: CAMEROON

Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement de Bazou ;Leurs majestés les chefs traditionnels ;Mesdames et messieurs les conseillers municipaux ;Messieurs les présidents des comités de développement ;

Leaders politiques;

Mesdames et messieurs en vos rangs et grades respectifs ;

Distingué invités.

Au lendemain des fêtes de la nativité, c’est avec joie et plaisir que je prends la parole dans cette salle pour souhaiter à toutes les personnalités ici présentes une chaleureuse bienvenue à l’occasion du 2eme banquet républicain organisé sur le label de l’information et de la communication du rendez-vous citoyen entre exécutif municipal- population- leader d’opinion.

A posteriori, qu’il me soit autorisé de souhaiter de vive voix un joyeux noël à tous, je suis convaincu que la nouvelle naissance augure un nouveau départ pour l’ensemble des communautés que compose notre commune.

La stratégie de développement de notre territoire telle que définie dans notre vision s’articule à titre de rappel entre autres autour des points suivants :

• La modernisation de la gestion commune à travers la mise en place des bonnes pratiques de gouvernance fondée sur la qualité de la dépense ;

-la recherche des partenariats avec des entités sœurs dans le cadre d’une intercommunalité afin de mutualiser les moyens ;

- l’amélioration de la circulation au sein de la commune via un véritable programme de repro-filage des voies et désenclavement des bassins agricoles ;

- la mise en place au sein de la commune d’un complexe sportif ;

- L’operationnalité du pool d’engins des travaux publics de la mairie ;

-La dotation de la ville de Bazou en équipements collectifs et marchands tels que : le marché moderne, un stade de football, des logements sociaux, afin de bâtir une économie endogène forte.

Il me plait de présenter ici les efforts consentis il y a bientôt 21 mois au sein de l’institution communale que j’ai l’honneur de diriger.

Nous avons tout au début de notre mandature eu pour créneau la performance axée sur les résultats, de matières à impacter positivement et progressivement la physionomie de notre commune malgré sa paralysie par une dette colossale de près d’un milliard de FCFA soit 626 702 020 FCFA contractée auprès du FEICOM. Nous avons réussi à obtenir un abattement de 80%. Soit 501 361 616 FCFA annulé. Nul besoin de rappeler que la présence et la persistance du COVID 2019 a également eu des conséquences socioéconomiques non négligeables.

Le renforcement de la cohésion entre les forces vives autour des objectifs qui soutiennent le développement a permis de répondre à certaines attentes identifiées dans le plan communal de développent en cours d’actualisation notamment :

-l’accroissement de l’offre de service au niveau de l’éducation de base par la construction de bloc de salle de classe publique de NDEPGWE, école maternelle de NGONDIO,

- l’électrification du village BAMAHA,

- le renforcement quantitatif et qualificatif du plateau technique dans les centres de santé de KASSANG et BAKONG,

-l’aménagement des routes en terre avec construction de dos d’âne ;

- l’aménagement des points d’eau à Nylon, Konfon et Njeunta,

- la construction d’un musée à Bagnoun,

- la construction d’un ouvrage de francgissement à Ndionzou,

- la construction d’un pavillon d’hospitallisaion au Cma,

- la construction d’un magasin de stockage,

- l’aménagement des tronçons de route carrefour Tchanke-carrefour tsebong- montée FOPTCHUI en maçonnerie de moelles,

-l’équipement de certains écoles primaires de la commune en tables blancs,

Il est à relever que la première phase du projet de construction des boutiques est en cours de réalisation y compris le projet de réhabilitation de l’adduction d’eau de katio, l’installation de 80 lapardaires solaires dans la commune et la finalisation du projet du pont de ndinzou.

Dans le cadre du partenariat public privé (ppp), le projet de construction de la morgue au CMA de bazou est en cours de réalisation. De même, les contributions volontaires des populations à l’éffort de booster le développement local à permi entre autre à :

* aménager le stade de football à Ndiop,

* ouvrir et aménager les routes en terre à Katio, Bakong et Ndionzou,

Leurs majestés les chefs traditionnels, présidents des comités de développements, honorable population ;

L’actualisation du plan communale de développement en cours dans notre municipalité est une invite à la sélection des projets à la base, cela suppose une participation massive de tues les composantes des villages de notre commune lors du diagnostic participatif qui s’y déroulera.

Me fondant sur les besoins jadis exprim és dans ledit plan et fort de la nécessité de faire de la commune Bazou une ville moderne, un certain nombre de projet structurants seront mis en œuvre

dans le cadre du plan d’investissement annuel 2022. Il s’agira de :

• Réhabilitater les salles de classe dans certains écoles primaires de la cmmune de Bazou ( balengou I , EP Bakong, Fetba)

• Construire un bloc de deux salles de classe à l’école maternelle de katio

• Construire un bloc latrine au groupe scolaire Bazou I B

• Construire un logement d'astreinte pour enseignants au groupe scolaire Bazou I A et B

• Assainir le tronçon de route carrefour tchanke- tsebong- monté foptchui

• Construire un Ceac à Bazou

• Appuyer en appareillages les personnes commerciales à Bazou

• Continuer la construction d’un complexe commerciale a Bazou

• Construire deux forages équipés de PMH dans la comune de Bazou

• Etendre le réseau électrique de la ligne sainte Bernadette- Ndepgwe

• Aménager la route montée Njeulou avec stabilisation de chaussée en maçonnerie de moellons

• Appuyer les Gics :

• Poser les panneaux directionnels sur les axes principaux

• Aménager en régie de la voirie en terre dans la commune

• Acquérir le terrain pour l’aménagement du stade municipal de Bazou

• Mise à jour de niveleuse

• Reboiser la réserve forestière de Katio- Balengou dont l’exploitation est amorcée

• Embellir certaine artère e la commune

• Aménager le stade du lycée bilingue de Bazou

• Construire deux blocs de quatre salles de classes au lycée bilingue de Bazou et de kassang

• Sécuriser le patrimoine foncier communal

Dans le cadre de la décentralisation, l’autorisation de la commue passe par le développement de l’économie locale, d’où la nécessité de mettre sur pied les projets générateurs de revenus. A cet effet, nous sommes tous appelés à mettre en place une économie endogènes forte dont les piliers reposent sur/

Le secteur agricole

L’élevage

L’exploitation des carrières

La mise en place des petites unités de production à l’instar de l’unité de transformation du manioc

La présence d’une succursale de station-service

Le fonctionnement du magasin de stockage

C’est l’occasion pour moi de remercier les autorités traditionnelles qui ont mis à disposition les terre pour l’implantation des projets à venir notamment à Fotchui et Ngantaha. Un merci particulier adressé ) madame kuiya lajoue à travers la royale des jeux du Cameroun qui a octroyé un don important en matériels médicaux au CMA de Bazou destiné au pavillon d’hospitalisation dont la mise en service est immense

Mesdames et messieurs

A court terme face aux besoins sans cesse grandissants et à la rareté de ressources, nous pensons mutualiser nos efforts avec les communes sœurs à travers le syndicat des communes du Ndé (synde) qui sera une opportunité pour renforcer l’économie endogène.

Nous comptons sur l’accompagnement permanant de notre sous –préfet, pour qu’ensemble, nous tenons des ateliers de reflexion pour faire de Bazou une ville moderne

Je ne saurais clore mon propros sans vous souhaiter mes vœux de bonheur, de prospérité,de santé, d’amour, de longivité et de réussite totale dans tous vos projets en 2022.

Sur ce , je vous remercie pour votre trs aimable attention.