La 33 ème édition de la CAN TOTALE ÉNERGIE 2022 ne passe pas inaperçu dans le camp de la mamelle nourricière du Cameroun. Les Bayam Selam malgré leurs petits moyens financiers ont pu se doter d'un écran géant pour vivre la Coupe d'Afrique des Nations sur leur site derrière SCDP NSAM. Tous réunis derrière leur Présidente Fondatrice Mme Marie BALLA BILOA, les amazones ont vécu le match d'ouverture avec le petit peuple comme si c'était au stade Olembé.

Il y'a quelques années, les Bayam Selam étaient invités lors des matchs des différentes compétitions pour animer comme ils savent bien le faire et supporter les lions indomptables. Mais le comité organisation du COCAN n'a pas considéré tous les efforts fournis par cette masse populaire. Aussi nombreux que le sable dans la mer avec plus de 3 millions de membres et reconnue d'utilité publique par décret présidentiel, le COCAN a réussi à oublier les efforts inlassables des Bayam Selam au détriment de quelques étudiants pris ça et là.

Néanmoins, ce mépris n'arrête pas les Bayam Selam, ils continuent à supporter les lions indomptables, remercient le Président de la République Paul BIYA de leur avoir permis de vivre la CAN TOTALE ÉNERGIE 2022 dans de beaux stades savamment construits pour cette compétition et celles à venir. En attendant la fin de cette fête du football continental, L’ASBY souhaite voir les lions indomptables remporter cette autre édition ; l'ambiance se vit sur le site de l'ASBY aux strictes mesures au covid19. Au menu chaque jour, la dégustation des mets succulents africains