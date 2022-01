CAMEROUN :: CAN TOTAL 2021 : NE PAS RENTRER DE L’OUEST SANS VISITER BATOUFAM :: CAMEROON

Sadio Mane et tous les visiteurs de acteurs et officiels de la CAN actuellement dans la région de l’Ouest peuvent visiter un des symboles de la renaissance du continent noir. Le village Batoufam situe à 15 minutes du Tagidor, le site qui héberge les délégations de Guiinee et du Senegal. Il est situé à 25 minutes de l’hôtel Valée de Bana qui héberge d’autres délégations, il est à 30 minutes de la ville de Bafoussam.



Le 30 janvier 2020, l’Organisation Internationale du Tourisme Social (OITS) a officiellement classé Batoufam parmi les 20 meilleures destinations mondiales de l’écotourisme.



Sur la seule année 2018, le Musée Royal de Batoufam a reçu 6 000 visiteurs dont 3 815 payants. Ce qui fait de lui le musée communautaire le plus visité au Cameroun. Parmi les 3 815 visiteurs payants, on compte 3 100 nationaux et 715 internationaux, représentant 35 nationalités (dont 430 Français).



Malgré la crise sanitaire, le nombre de visiteurs internationaux attendus en 2021 était de 3000.

Notons que Batoufam est le village qui a organisé la toute première grande rencontre des chefs traditionnels africains, un des projets phares du président Mohamar Kadhafi.