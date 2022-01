CAMEROUN :: Mintoumba et Muriel Blanche inaugurent le centre linguistique de l’agence Global Trip Consulting :: CAMEROON

C’est en leurs qualités d’ambassadeurs de l’agence que les deux stars du cinéma continuent de l’accompagner dans son évolution.

Etant une agence de voyage spécialisée dans l’obtention des visas, la location de véhicule etc., Global Trip a décidé de mettre un accent fort sur un volet essentiel dans le processus d’obtention des visas. Il s’agit de la langue. En effet, pour pouvoir voyager à l’étranger, il est important de maitriser la langue du pays d’accueil au risque de se voir refuser le visa au moment venu. C’est la raison pour laquelle le centre linguistique a été mis sur pied. Non seulement pour préparer les bénéficiaires aux éventuels voyages mais aussi pour une propre culture car, il est important de savoir parler au moins deux ou trois langues.

Global Trip Consulting Center, un lieu idéal pour apprendre les langues

Situé en plein centre-ville, tout juste derrière la station MRS de Ndokoti, le centre linguistique a officiellement ouvert ses portes ce 23 Décembre 2021. Disposant de plusieurs salles de cours toutes climatisées, d’une salle de réunion, d’une bibliothèque comportant tous les livres de langues de tous les niveaux, Global Trip Consulting Center a tout ce qu’il faut pour assurer la réussite de ses apprenants. Aussi, il est important de noter n’ont pas plus de 15 étudiants. De ce fait, le confort est assuré.

Ce jour, jour d’inauguration, plusieurs étudiants de la première promotion d’allemand ont reçu des parchemins de fin d’étude. Pour faire tourner convenablement son centre linguistique comme il le faut, Global Trip Consulting pourra compter sur l’appui de ses ambassadeurs présents également ce jour (Muriel Blanche et Mitoumba). Il est à noter que Mitoumbaest un professeur d’allemand, ce qui est un avantage, au fait c’est l’une des raisons pour lesquelles il avait été enrôlé en tant qu’ambassadeur. « Je ne me retrouve pas ici de façon gratuite, il se trouve que je suis enseignant » a-t-il déclaré pour apporter plus de précision et justifier le choix de Global Trip Consulting.

Aussi, Mitoumba compte jouer sur sa notoriété pour permettre au centre de grandir encore plus et ainsi d’être encore plus visible.

Global Trip Consulting, le professionnalisme et l’assurance

Global trip Consulting est une agence de voyage qui a pour objectif de satisfaire les citoyens. Tant au Cameroun qu’à l’étranger elle offre des services énormes et de qualités. Avec ses prix très abordables, elle permet offre un enseignement des plusieurs langues comme : l’allemand, le Français, le Danois, le Chinois. De plus, l’entreprise permet d’avoir des formations rémunérées dans plusieurs pays

Pour tout besoin des services et renseignements sur Global Trip Consulting, contactez les numéros suivants : 00 237 678 72 35 01 / 693 27 60 76.

Par Whatsapp au : +49 176 34644887. Sur Facebook : Global Trip Consulting ;

Email : language.center@globaltripconsulting.com / visa.info@globaltripconsulting.com

A défaut d’utiliser les différentes méthodes recommandées ci-dessus, vous pouvez directement vous rendre dans leurs locaux situés à la rue DROUOT à près de la direction générale MTN