Des remerciements au Président de la République Paul Biya pour sa détermination à offrir au peuple camerounais la CAN Total Energies 2021. Ils sont venus de tous les coins du mayo tsanaga et se sont donnés rendez-vous à mokolo ce 29 décembre marcher pour dire '' Merci '' au président Paul Biya pour la CAN Total énergies 2021.

Malachie Manaouda, élite du département du Mayo-Tsanaga, par et ministre de la santé publique du Cameroun au fourneau de cette initiative qui a réunie des milliers jeunes de tous les horizons , de couches sociales et culturelles et cultuelles et de l'administration publique comme privée . Elles sont donc sorties en masse, saisir l'occasion de manifester leur gratitude au chef de l'Etat et participer à une marche dite patriotique et en soutien au président de la république Paul Biya pour qui disent -ils : '' Les efforts et la détermination à faire jouer la coupe d'Afrique des Nations de football TotalEnergies Cameroun 2021'' est sans égale .

Il sndst agit pour l'occasion donc , de magnifier l'implication personnelle du président Paul Biya pour le maintien de la tenue de la coupe d'Afrique des Nations en terre camerounaise malgré des manœuvres basses orchestrées dans l'ombre pour un report ou une annulation de cette compétition continentale en terre camerounaise.

Cette marche patriotique pour les initiateurs , est aussi le moyen d'encourager nos lions indomptables du Cameroun afin de les pousser à la victoire au soir du 6 février prochain: '' Les populations du département du Mayo-Tsanaga sont prêtes à pousser l'équipe nationale à la victoire.'' Il faut dire ici comme pour le relever que mayo - tsanaga passe pour être l'un des départements les plus peuplés du Cameroun avec 699 997 habitants. Des populations qui mobilisées une fois contribueraient fortement au rayonnement de cette coupe d'Afrique des nations qui se jouera au Cameroun dès le mois de janvier prochain.

Monts pics, parcs nationaux et cultures dans le Mayo Tsanaga sont ce que viendront en masse les millions de visiteurs attendus lors de cette compétition africaine en terre camerounaise . A l'exemple du col de Koza situé dans l’arrondissement de Koza sur la route de Mokolo. Une falaise spectaculaire qui s’étend sur une distance de de 12 km, très beau par son relief bien accidenté dont les cases traditionnelles des montagnards se confondent aux terrasses des cultures et rochers.

A mi-parcours de la falaise précisément à Dliglya, on découvre un centre touristique aménagé abritant un centre artisanal, un musée et un centre d’accueil et bien d'autres comme le Pic du Rhumsiki situé dans l’arrondissement de Mogodé à 50 km de Mokolo. La montagne de Ziver est un site d’un intérêt touristique certain que l’on peut visiter dans l’arrondissement de Mokolo.

A côté, il y a aussi le plateau de Dimeo. Tout ces attraits touristiques propres mayo-tsanaga et au Cameroun . D'où la forte mobilisation des jeunes afin d'exprimer le sentiment de bonheur partagé dans la determination du chef de l'Etat à voir son pays à accueillir la prestigieuse compétition africaine en terre camerounaise . Pierre laverdure OMBANG