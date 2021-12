CAMEROUN :: TRÊVE DE CONFUSION ! :: CAMEROON

Travailler pour le compte de l'État ne signifie pas être au service du parti au pouvoir. Être fonctionnaire ne signifie nullement être un partisan du régime en place. L'État et sa bureaucratie n'appartiennent pas à celui qui gagne les élections. l'État et la fonction publique sont transpartisans, Supra-partisans.

N'importe qui peut bien défendre l'État même au prix de sa vie. C'est un bien commun à toute la société.

Si L'État et sa bureaucratie appartenaient aux partis au pouvoir, les militaires favorables à l'opposition n'allaient trouver aucun intérêt à défendre ce bien de leurs adversaires en cas d'agression.

Aussi, il faut bien distinguer les postes politiques des postes administratifs. Il faut bien distinguer les nominations politiques des nominations administratives. Même dans les gouvernements, il y a une différence entre les nominations politiques et les nominations technocratiques (celui qui nomme a besoin des compétences techniques/professionnelles du nommé).

Malheureusement chez nous en Afrique, la confusion est entretenue par le système de patrimonialisation de l'État c'est-à-dire le système de privatisation de l'État par les partis au pouvoir. Dit autrement, l'État et sa bureaucratie sont gérés par les partis au pouvoir comme LEURS RESTAURANTS PRIVÉS d'où la survivance des régimes de Parti-État (se confond avec l'État), Parti-d'État (appartient à l'État) et parfois de Parti-Supra-État (au-dessus de l'État où une présidente de section peut adresser une demande d'explication à un administrateur civil).

Or, dans le principe, l'État et ses ressources dont la fonction publique sont la propriété de la société tout entière et non celle du plus fort aux dernières élections présidentielles.

L'État et son administration ne font pas partie des cagnottes d'une élection. Celui qui gagne les élections ne rafle pas l'État et sa fonction publique.

L'État n'est pas une mise!