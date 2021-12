CAMEROUN :: Emmanuel Mbombog Mbog Matip : libre après 16 mois de détention abusive :: CAMEROON

Le Syndicat National des Journalistes Indépendants du Cameroun (SYNAJIC), informe l'opinion nationale et internationale qu'après 16 mois de détention abusive, à la prison centrale de Yaoundé-Kodengui, Emmanuel Mbombog Mbog Matip, directeur de publication de Climat Social est libre.

Le journaliste d'investigation a été libéré purement et simplement pour les faits non établis ce 13 Décembre 2021, et les dépens au compte du ministère public. Le tribunal militaire de Yaoundé a ordonné sa libération immédiate.

Le Syndicat National des Journalistes Indépendants du Cameroun, félicite les journalistes du monde et toutes les organisations internationales de défense des droits de l'homme qui n'ont eu de cesse de manifester leur solidarité en faveur d'un procès équitable et conforme au respect des droits de notre confrère.

Le SYNAJIC félicite le tribunal militaire de Yaoundé qui s'est déclaré incompétent pour défaut de pièces à conviction.

SYNAJIC : Union-Action-Solidarité

Pour le Syndicat National des Journalistes Indépendants du Cameroun

Le Président National

Alex KOKO à DANG