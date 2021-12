OPPOSITION POLITIQUE : L’EXCEPTION CAMEROUNAISE :: CAMEROON

J’ai lu avec grande attention la correspondance du professeur Shanda Tonme datant du 07 Décembre dernier où le Président National du Mouvement Populaire Pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR) parti politique sur l’échiquier Camerounaise appelle spécifiquement les leaders politiques et en général le peuple Camerounais à une grande prise de conscience et une union sacrée autour des forces vives pour la réussite éclatante de la phase finale de la coupe d’Afrique des Nations de football qui aura lieu dès ce Janvier 2022 au Cameroun.

C’est à la lecture de ce genre de réflexion venant de certains dits opposants au Cameroun que je désespère chaque fois sur l’idée de voir une large plate-forme des leaders politiques portant un projet commun.

J’ai rarement lu un texte de ce président de parti où il fustige la gouvernance au Cameroun où simplement appelle à la libération des prisonniers politiques qui sont pourtant de plus en plus nombreux dans nos prisons. L’homme politique recommande aux chefs politiques de taire les divergences pour la réussite de la coupe d’Afrique des Nations, j’ai envie, de rappeler au professeur Shanda Tonme que ce ne sont pas ses militants qui sont en train d’être condamnés devant un tribunal militaire à de lourdes peines de prison pour simplement avoir participé à une marche pacifique ceci en violation de la loi. C’est plus facile pour lui et bien d’autre personne de jouer au Républicain, ce jeu à la vérité, ne trompe plus personne, les masques tombent de plus en plus.

Comment fait cet intellectuel pour ignorer qu’à l’approche d’événement comme la coupe d’Afrique des Nations où chaque citoyen est appelé à jouer un rôle majeur notamment dans l’accueil des visiteurs, pour fédérer sa population autour d’un idéal commun, il n’y a pas plus simple que de se remettre d’abord en question et après créer le cadre afin qu’au-moins à l’approche et pendant la compétition qu’il y ait moins de frustration, en posant des actes de nature à apaiser les cœurs. En pareil contexte au Cameroun, il y a pourtant plein d’actions qui peuvent aller dans ce sens entre autre, engager de véritables pourparlers avec des leaders anglophones pour désamorcer la crise qui sévit dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du pays depuis 5 ans, libérer les prisonniers politiques…

Que peut-on faire donc, si en face nous avons un gouvernement qui ne se remet jamais en question, continue de propager les germes de la guerre et de la division. Comment réagir si nous avons en face de nous un système qui a pour seule priorité durée au pouvoir et s’accaparer de tout au détriment du bas peuple ! ce discours qui consiste à toujours tout demander au gouverné et rien au gouvernant est dépassé, le régime de Monsieur Biya a toujours cru qu’il pouvait violenter sa population à sa guise et ad vitam æternam, sans que celle-ci ait jamais le courage de réagir, seulement aujourd’hui, la crise dite Anglophone nous montre et démontre que toute chose a ou devrait avoir des limites.

Le professeur Shanda Stonme dit : « Nos visiteurs doivent trouver un peuple fier, uni, et accueillant ». Est-ce que c’est le cas donc ! Je ne connais pas mentir !

Les affrontements intercommunautaires en cours à l’Extrême-Nord révèlent une fois encore à la face du monde ce que nous sommes devenus. De plus, nous sommes un pays en guerre.

