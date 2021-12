CAMEROUN :: Énergie: ENEO fait le bilan de ses investissements :: CAMEROON

Le concessionnaire national de l’électricité qui a levé 100 milliards de francs cfa l’année dernière auprès des banques locales fait un état des lieux un an après.

« A la faveur de la mobilisation de 100 milliards de francs CFA sur le marché bancaire local, Eneo a accéléré la mise en œuvre de son plan d’investissement engendrant un impact positif sur l’expérience client en terme de continuité du service (+18 % par rapport à 2020). » C’est ce qui ressort officiellement de l’examen de cette levée de fonds qui avait un but précis notamment l’amélioration du service.

Les fonds levés ont permis de déployer une forte quantité d’actions qui ont contribué à une baisse de 18 % de la durée des coupures par rapport à l’année 2020. ENEO note également une baisse de 16 % de la fréquence des coupures.

Les chiffres de investissements liés à ces fonds levés mettent en bonne place la mise à jour des poteaux . 85 mille de ces équipements ont déjà été remplacés de manière globale sur les 90 mille projetés dans l’intervalle 2021 et 2022. Par ailleurs, plus de 1313 Km de lignes ont été nettoyées profondément au bulldozer, la construction de 25 Km de nouvelles lignes de distribution dans les différentes régions, la poursuite des travaux de rallongement de la durée de vie dans les grands aménagements hydroélectriques, la mise en œuvre des plans de maintenance des usines de production thermiques, la mise en œuvre des actions clés de renforcement du réseau de distribution, entre autres constituent le paquet des actions entreprises.

Selon ENEO ,« Pour 2020 et 2021, l’objectif était de faire 90 000 poteaux bois remplacés par un mix bois neuf-béton et métallique. En 2020, Eneo a remplacé 34 000. En 2021, le programme s’est accéléré et à fin septembre 2021 nous enregistrions déjà 83 000 poteaux remplacés. Avec une moyenne mensuelle de 5000 par mois en 2021, Eneo projette une performance de plus de 90 000 à la fin d’année 2021 » l’entreprise revendique la mise à disposition de 70 % de l’énergie servie aux ménages et aux entreprises camerounais, les 30 % restant étant produits par des producteurs indépendant et la centrale de Memve’ele qu’exploite Electricity developpement corporation (EDC).



En ce qui concerne La Coupe d’Afrique des nations (CAN) et se jouera en janvier 2022. Eneo n’est pas étrangère à cette compétition, même si les stades en l’occurrence disposent des groupes électrogènes pour leur alimentation.

Au stade de Japoma par exemple, un transformateur de 630 KVA y installé, deux lignes de secours sont prêtes à assurer en permanence la disponibilité de la tension au niveau de ce poste et garantir l’alimentation des parkings, tout comme la population riveraine est desservie.

« La CAN, il ne s’agit pas seulement des stades où les matchs vont se jouer, mais également de la population globale. La fête se fera partout dans le pays. Nous avons déjà commencé par les populations, nous allons continuer pour que tout le monde se sente à l’aise pendant la CAN », explique Jean Marie Zapfack, expert en réseau distribution chez Eneo.

A l’en croire, des hôpitaux – à l’instar de l’hôpital général de Douala, La Quintinie, Gynéco obstétrique) bénéficient d’une attention particulière, tout comme les hôtels impliqués à cette organisation ainsi que les grands quartiers résidentiels. Ici, en cas d’incident, l’énergie sera revenue en moins de deux minutes, assure-t-elle