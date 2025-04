CAMEROUN :: L'association artisan au féminin lance la 8e édition du salon du bois et du mobilier. :: CAMEROON

Faciliter l'accès aux marchés et aux financements, faciliter les échanges et les partenariats stratégiques, promouvoir les talents féminins dans les métiers du bois sont là quelques objectifs majeurs de ce grand rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur de la transformation du bois et des produits forestiers non ligneux , dont le coup d'envoi a été donné ce 23 avril à Yaoundé au cours d'une conférence de presse.

Cette 8e édition qui se tient du 24 juin au 8 juillet 2025 au palais des congrès de Yaoundé est piloté par le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises ,de l'Économie Sociale et de l'Artisanat, et du Ministère Des Forêts et de la Faune ; sous le thème : "Transformation locale du bois: enjeux, défis et opportunités de financement pour le développement d'une industrie du mobilier compétitive".

Au delà d'être un évènement commercial ledit salon est un carrefour pour le développement de l'industrie du bois et du mobilier au Cameroun.

À ce sujet, il promeut les produits locaux, favorise les échanges entre acteurs du secteur et contribue à la croissance économique du Cameroun.

Pendant 15 jours, le palais des congrès de Yaoundé sera le théâtre de ces festivités entre ateliers pratiques et formations techniques animés par les professionnels du secteur ; expositions vente ; délibération du concours valorisants les créations originales à ce sujet ledit concours porte sur le thème : "Du mobilier innovant pour un Cameroun émergent".

Au-delà de ce concours un "prix coup de coeur féminin" sera attribué au meilleur ouvrage réalisé par une femme pour encourager l'implication des femmes dans la transformation du bois en clôture le 8 juillet 2025, précise madame Hélène Mapoko Engohe promotrice du Salon du Bois et du Mobilier par ailleurs , présidente fondatrice de l'association Artisan au Féminin, organisatrice dudit salon .

On précise que c'est dans le cadre de la valorisation et promotion des savoir- faire et des innovations issus de la chaîne de valeur du bois et PFNL au Cameroun que se tient ce salon. Quelques produits attendus au cours de ce salon : quincaillerie de l'ameublement, produits de traitement du bois, produits cosmétiques et agros alimentaires issu des PFNL et bien d'autres .

Notons en fin de compte , quelques précisions concernant les critères d'éligibilité au concours ouvert aux acteurs de la filière forêt-bois.

Chaque ouvrage d'après le comité d'organisation sera évalué selon l'impact social ; caractère innovant ; faisabilité et potentiel de développement.

Pour d'autres informations complémentaires, contactez l'association Artisan au Féminin au numéro +237699-955-995

E-mail : artisanaufeminin@gmail.com