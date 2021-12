Cyrille Sam Mbaka "Nous devons enterrer la hache de guerre pour reconcilier les Camerounais" :: CAMEROON

Président officiel de l'AFP, Cyrille Sam Mbaka était l'invité de Diaf-Point de ce lundi 06 décembre 2021. Pendant plus de 90 Minutes d'échanges, nous avons abordé tour à tour :

- Sa description socio-politique et économique du Cameroun

- Sa solution pour sortir de la crise séparatiste qui secoue le Cameroun

- Son regard sur la prochaine CAN qui se tiendra en janvier prochain.

- Son avis sur des hommes politiques camerounais qui font l'actualité

L'intégralité de cet échange dans la vidéo ci-dessous.