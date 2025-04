CAMEROUN :: Les états généraux des ordures se tiennent à Yaoundé :: CAMEROON

Le Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, Célestine KETCHA COURTES, confirme la tenue des « Etats généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains au Cameroun » du 06 au 07 mai 2025 à Yaoundé.



Il s’agit d’une concertation nationale qui vise à impulser un changement de paradigme permettant de voir dans les déchets une richesse, une opportunité pour le développement socio-économique des villes, dans le cadre d’une gestion efficace qui réalise concomitamment les objectifs d’hygiène et de salubrité, de santé et de préservation de l’environnement urbain.

Il faut des solutions durables …

Les Grandes villes Camerounaise connaissent une insalubrité préoccupante, particulièrement dans les grandes métropoles de Yaoundé et de Douala qui semblent désormais se singulariser par les tas d’immondices qui jonchent les rues, souvent à proximité des équipements socio-collectifs urbains comme les marchés et les hôpitaux.

Dans plusieurs communes, les Populations se livrent en permanence à des pratiques comme l’incinération des déchets ou le déversement des ordures dans les drains avec pour conséquence direct l’obstruction des systèmes de drainage par les déchets solides, notamment les bouteilles plastiques, ce qui accroît les risques d’inondations dans les villes.



Une véritable nécessité…

Il est à déplorer qu’avec les reformes de 1887 et 1988, les évolutions institutionnelles et techniques successives n’aient pas empêché de retomber dans la situation d’insalubrité que connaissent nos centres urbains. Cette persistance de l’état d’insalubrité dans nos villes exige donc aujourd’hui un examen plus approfondi des contraintes structurelles de la gestion des déchets urbains dans notre pays.



Parmi les faiblesses du système actuel, l’on note : Les lacunes dans la structuration de la pré-collecte auprès des ménages ; L’obsolescence du dispositif technique de gestion des déchets (pré-collecte, collecte, transport, traitement), avec des efforts de valorisation demeurant embryonnaires ; Des zones de conflits persistants entre les acteurs locaux, et un schéma de financement inadéquat ; L'incivisme des populations qui ne respectent pas les plans de passage des camions de collecte, et déversent les ordures le long des grands axes et dans les caniveaux.

Une affaire de tous et de chacun…

C’est pour relever ces défis que l’ensemble des acteurs de l’hygiène, de la gestion des déchets et de l’assainissement seront en conclave à Yaoundé. Cette perspective inclusive et participative organisée par le Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain et le Ministère de la Décentralisation et du Développement local et qui constitue les Etats Généraux de la Gestion des Ressources en déchets urbains.

Aussi vrai que des solutions ont été préconisées par diverses instances de concertation, Il s’agira d’un cadre d’examen collectif des contraintes de mise en œuvre des dispositifs institutionnels, techniques et financiers formulés antérieurement, en vue de co-construire des solutions durables de gestion des déchets en milieu urbain. Cette concertation nationale s’arrime aux orientations stratégiques de la vision de modernisation urbaine durable portée par le Chef de l’Etat et déclinée dans les ODD, la SND30 et le PUN (Politique Urbaine Nationale).

Place au travail …

En plantant le décor des « Etats généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains au Cameroun », le Ministre Célestine KETCHA COURTES a rassuré l’opinion qu’il ne s’agira pas pour les acteurs réunis de formuler un catalogue d’objectifs théoriques, mais de présenter une feuille de route comportant des mesures et initiatives opérationnelles en matière de gouvernance, d’infrastructure, de financement et de valorisation, pouvant être implémentées au sortir des Etats Généraux.