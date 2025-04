CAMEROUN :: Obsèques de Meffo Madeleine Mekoundie épouse Gamwo Ndeffo: Remerciements de la famille :: CAMEROON

Dans l’impossibilité de vous joindre individuellement, nous tenons, à travers ce canal, vous adresser les remerciements de la famille Gamwo Ndeffo (Fobemté) suite aux obsèques de la regrettée Meffo Madeleine Mekoundie épouse Gamwo Ndeffo dit Fobemté.

Vous êtes venus nombreux pour nous soutenir et nous aider à accompagner Meffo Madeleine Mekoundie épouse Gamwo Ndeffo dit Fobemté à sa dernière demeure le samedi 05 avril dernier à Banengo III à Bafoussam.

Cette mobilisation massive, active et significative témoigne de votre attachement aux valeurs d’humanisme et de solidarité. Nous vous remercions de vos condoléances et de votre sympathie en cette période.

Merci d'avoir été là pour nous. La famille Gamwo Ndeffo et tous ses alliés apprécions vos soutiens multiples et variés. Nous vous remercions de votre amitié et de votre compassion.