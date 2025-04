CAMEROUN :: Mobilité verte : Yaoundé lance le recensement des taxis pour un trafic fluide et écologique :: CAMEROON

Financé par l'Union Européenne, le ministère fédéral allemand de la Cooperation Allemande et du Developpement ( BMZ) , et mis en œuvre par l'Agence de Coopération Allemande ( GIZ), et sous la maîtrise d'ouvrage de la mairie de ville de Yaoundé, la conférence sur le transport artisanal s'est ouverte hier dans la capitale camerounaise.

C'est sous le thème " Vers l'amélioration du transport urbain par Taxi à Yaoundé", que la ministre de l'Habitat et du Développement urbain ( MINDHU), Célestine KETCHA COURTES, a ouvert la conférence sur le transport artisanal dans la ville au profit de la ville de Yaoundé. Les travaux s'achèvent ce 11 avril 2025. Il s'agit d'anticiper sur le système de transport de plus en plus accidentogêne, polluant et coûteux de Yaoundé. Dans sa présentation du projet, Patrick MFOULOU de la mairie de Yaoundé a laissé entendre que "Mobilité Verte ( Move ) Yaoundé " nait du constat fait en 2019, lequel établit que la la ville continuera à s'étendre ; les coûts de transports augmenteraient ; le taux des accidents de la circulation, plus élevé ; les femmes, les personnes âgées , les handicapés, encore plus vulnérables , non sans s'inquiéter de la motorisation montante. Le projet MoVe Yaoundé ( 2023 - 2027), vise aussi l'amélioration de la qualité du séjour des habitants de Yaoundé, la professionnalisation des services de transport par taxis ainsi qu'un système de transport en masse effectif.

Dans son allocution de bienvenue, le maire de la ville Yaoundé, Luc MESSI ATANGANA a indiqué que " les présentes assises marquent également et surtout l'opération de recensement des taxis à Yaoundé dont les mécanismes feront l'objet d'échanges dans le cadre des ateliers qui vont se tenir du 09 au 11 avril". Et l'édile de la capitale politique du Cameroun d'exprimer toute sa gratitude à l'endroit des partenaires financiers et techniques dont la GIZ et l'Union Européenne, non sans remercier les ministères sectoriels pour leur engagement sans réserve pour la reussite du projet MoVe Yaoundé.

" J'invite les syndicats et les taximen à prendre part aux ateliers pour que vos droits et revendications soient pris en compte", a exhorté Luc MESSI ATANGANA avant d'appeler à une inclusion de tous les syndicats de transport urbain de Yaoundé.

Le représentant de l'ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne au Cameroun a fait savoir que le projet Mobilité Verte ( MoVe) Yaoundé est le fruit d'une coopération engagée entre son pays et le Cameroun. Le diplomate allemand a précisé l'implication de son pays au projet s'inscrit dans les engagements climatiques de l'Allemagne au travers de la réduction des gaz à effet de serre et des CO2. Des engagements qui aux dires du représentant de l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun, sont porteurs de croissance inclusive, garantissent l'accès équitable aux transports urbains pour tous les Camerounais.

" Nous sommes à vos côtes pour relever ces défis ", a-t-il rassuré dans la chute de son propos circonspect. Il a été suivi par le représentant de l'Union Européenne. Ce dernier a confessé la volonté de lUE d'accompagner le gouvernement camerounais dans la modélisation de son transport artisanal.

Présidant la cérémonie, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine KETCHA COURTES a indiqué que Yaoundé en tant que capitale du Cameroun, porte la vision du transport urbain moderne , et que pour une gestion efficace des déplacements urbains, enjeu majeur pour un développement harmonieux, , inclusif et compétitif, et intégrateur, le transport artisanal par taxi et moto-taxi fait face à de nombreux défis : la vétusté du matériel roulant , l'insécurité, l'inconfort et le manque de qualification des conducteurs, la pollution. " Tout cela affecte la qualité de vie. Le transport artisanal par taxi joue un grand rôle dans la mobilité urbaine. Nous ferons de Yaoundé l'une des capitales les plus belles d'Afrique, dans laquelle il est facile de se déplacer, dans laquelle tout le monde ait des moyens de transport artisanal par taxi, respectant l'environnement".

Il ne reste plus qu'à voir les fruits tenir la promesse des fleurs. Et pour ce faire, il est impératif que tous les transporteurs urbains de Yaoundé coopèrent à l'opération de recensement des véhicules, pour l'atteinte des objectifs fixés par le projet Mobilité Verte ( MoVe) Yaoundé.