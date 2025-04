Rebecca Enonchong dénonce les failles de sécurité d'ELECAM : les données des Camerounais exposées :: CAMEROON

Dans une intervention remarquée sur les réseaux sociaux, Rebecca Enonchong, figure emblématique de la tech africaine, a récemment pointé du doigt les graves problèmes de sécurité concernant les données personnelles des Camerounais. L'entrepreneure tech s'est indignée de l'exposition des informations confidentielles des citoyens sur le site d'ELECAM, l'organisme en charge des élections au Cameroun.

"Si on avait dit aux Camerounais que leurs données d'identité étaient exposées à cause des failles causées par la France, on aurait même marché dans la rue !", s'est exclamée la fondatrice et CEO d'AppsTech. Cette déclaration met en lumière un paradoxe frappant : alors qu'une ingérence étrangère aurait provoqué une levée de boucliers, les défaillances internes semblent susciter une indifférence préoccupante.

Selon les révélations relayées par Rebecca Enonchong, le site d'ELECAM constituerait "une vraie passoire" qui expose non seulement les informations des cartes d'identité des citoyens, mais également celles relatives à leurs inscriptions électorales. Cette situation représente une grave atteinte à la protection des données personnelles des Camerounais.

Ce qui interpelle particulièrement l'entrepreneure, c'est l'absence de réaction des partis politiques face à cette faille majeure. "Aucun parti ne réagit", déplore-t-elle, suggérant que cette passivité pourrait expliquer certaines nominations controversées, comme celle d'une "membre active du RDPC au Conseil Constitutionnel". Pour Rebecca Enonchong, cette inaction collective témoigne d'un désintérêt alarmant pour les questions de cybersécurité.

Cette prise de position n'est pas isolée dans le parcours de Rebecca Enonchong. Reconnue internationalement comme l'une des voix les plus influentes de la tech africaine, elle préside AfriLabs, un réseau panafricain regroupant plus de 300 hubs d'innovation. Son expertise dans le domaine numérique confère une légitimité particulière à ses alertes.

La question de la sécurisation des données électorales est d'autant plus cruciale dans le contexte camerounais actuel, à l'approche d'échéances électorales importantes. L'intégrité du processus électoral repose en grande partie sur la fiabilité et la sécurité des systèmes d'information qui le sous-tendent.

Cette affaire met également en lumière un phénomène plus large que l'entrepreneure qualifie de "passivité des Camerounais". Selon elle, cette attitude se manifeste par une tendance à "attendre juste le vote pour contrôler" plutôt que d'exiger proactivement des standards élevés en matière de gouvernance et de transparence.

À travers cette dénonciation, Rebecca Enonchong invite les Camerounais à une prise de conscience collective sur l'importance de la protection des données personnelles et sur la nécessité d'une vigilance accrue face aux défaillances des systèmes d'information publics.