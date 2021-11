CAMEROUN :: L’article gospel SINACH invite le public à Canal Olympia à Douala :: CAMEROON

Réservez votre place pour le concert Gospel de SINACH ce 28 novembre 2021 à Canal Olympia Douala. Les tickets coûtent à partir de 5000 CFA et peuvent être achetés dans les agences MTN Akwa, Bonaberi, Buea et les supermarchés Carrefour. Sur une brève interview, l’artiste gospel nigériane SINACH invite les chrétiens à venir adorer, louer Dieu en ces termes, « Je suis au Cameroun et je t'invite à vivre des moments de louange inoubliables ce 28 Novembre a Canal Olympia ».

« Heal The Land » est une soirée d'adoration et de louange dont la vision est de contribuer au renforcement de l'espérance dans les cœurs, à la restauration des âmes et à la réconciliation en diffusant le message du Seigneur Jésus-Christ à travers la musique Gospel.

La musique gospel a un pouvoir infini sur le cœur des hommes pour apporter l' espoir, la paix et l'amour que nous recherchons tous ». Extrait du site www.Healtheland.cm