CAMEROUN :: Les « Panafrican Awards » pour récompenser les étoiles africaines :: CAMEROON

Les responsables de l’association African Revival ont réuni les hommes et femmes de médias de la ville de Douala pour leurs expliquer leur concept

«ll était temps de rendre hommage aux personnes qui plaident en faveur d'une Afrique qui retrouve ses lettres de noblesse. Il est temps que les descendants du continent soient des dignes ambassadeurs dans le monde. C'est une initiative qui vise à célébrer l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est notre plus bel héritage et le panafricanisme c'est notre plus noble combat. Le panafricanisme est un humanisme. L'Afrique doit arrêter de se lire dans le regard des autres» voilà en quelques mots les arguments de Paul Ella, le promoteur des panafrican Awards qui se veut la récompense par excellence des africains qui se démarquent et qui font honneur au continent.

Comme un clin d’œil à cette Afrique qui ose , c’est le restaurant Ambassade du Gourmet situé en plein cœur du quartier Bonapriso à Douala qui a servi de cadre à la conférence de presse de présentation de ce concept le jeudi 25 novembre 2021.

Si la cérémonie en elle même se déroulera le 11 décembre prochain à l’hôtel La falaise de Bonanjo , les votes quant à eux ont débuté depuis une semaine.

Le jury dont la présidence est assurée par Suzanne Kala Lobe a donné toutes les assurances quant à la transparence du processus des votes.

«le choix des candidats repose sur le vote des internautes qui est à 50% et celui du jury à 50% ». Parlant du vote du public , elle pense qu’il « a parfois des inconvénients populistes ou de coercition, d'où la nécessité de contrôler en laissant tout de même les uns et les autres opérer leur choix »

Plus de 700 personnes sont attendues à cette cérémonie de récompense des dignes filles et fils du continent qui se battent de toutes leurs forces pour la souveraineté de la mère de l'humanité. Pour cette première édition, le comité d'organisation enregistre 89 candidatures dans 23 catégories.

Banda Kani l’un des membres du jury dira à ce propos que «C'est une excellente initiative qui a sa place dans la dynamique du panafricanisme, surtout pour notre génération qui poursuit le combat de ceux qui nous ont précédé. Elle s'inscrit directement dans la fructification de l'héritage et la visibilisation du combat du 21e siècle. En plus de nous laisser des actifs, nos prédécesseurs nous ont laissé des passifs».

Porteuse de cette cérémonie de récompense qui se veut annuel, l'association African Revival est un mouvement panafricain qui prône l'union des peuples africains et afro descendants.

L'association compte plusieurs millions de membres et sympathisants disséminés dans les quatre coins du monde.