Maviance Plc, Easy Group et The Network appellent à la mobilisation pour la Can 2021

Ils ont présenté le concept « Yes We CAN : 50 IDEES D’INITIATIVES POUR LA REUSSITE DE CE RENDEZ-VOUS HISTORIQUE » au public ce 24 novembre à Douala

Le livret contenant ces idées a été présenté au grand public ce mardi 24 novembre à Douala. « Chaque camerounais a un rôle à jouer pour que l’évènement puisse être une réussite. C’est donc une opportunité économique. Tout le monde a quelque chose à gagner, tout le monde a quelque chose à proposer ». Ces propos se Jesse Happy Ndongo, le directeur général de Easy Group décrivent à suffisance son état d’esprit au moment où cette initiative est pensée. Pour ce jeune directeur qui a eu la chance de vivre en Afrique du Sud pendant que le pays abritait la coupe du monde 2010, la CAN 2021 est une grosse opportunité pour les camerounais de tous bords de faire des chiffres intéressants dans plusieurs secteurs d’activité. A l’initiative de Maviance PLC , une conférence talk s’est déroulée à l’hôtel Akwa palace de Douala avec au tour de la table des Patrons d’entreprises des experts, des administrateurs, des influenceurs et des professionnels des médias afin d’échanger sur les opportunités à saisir pour que la Can 2021 que le Cameroun va abriter du 06 janvier su 09 février 2022 soit une valeur ajoutée sur le plan socio-économique. Pour y arriver, les trois entreprises que sont Maviance PLC , The Network et Easy Group ont mis sur pied un livret contenant 50 idées de business exploitables pour aider les camerounais à mener des activités économiques durant la coupe d’Afrique des nations. Le document comporte une gamme d’idées d'activités économiques que chacun pourra développer durant la compétition sportive en préparation. Elles vont de la vente d’objets à la location d’appartements, en passant par des activités libérales, évènementielles et de relations publiques. Ainsi, il est suggéré de vendre les maillots des équipes, les accessoires de téléphone, des gadgets pour fans, des sifflets, vuvuzelas, des boissons naturelles, des vêtements africains, des objets de sécurité...

En dehors de cela, a-t-on appris, certains pourraient servir d’interprètes, de guides touristiques, de décorateurs, laveurs de véhicules, chauffeurs, vendeurs d’objets souvenirs. Au-delà de toutes ces idées, il est recommandé de réserver un accueil chaleureux aux étrangers. « Il faut avoir aussi la conscience citoyenne ; comment je transmets l’image du Cameroun à travers mes produits, les atouts du Cameroun à travers ce que je vends, à travers ce que je propose. D’où ces cinquante idées d’initiatives ordinaires. Mais il faut s'y préparer pour permettre aux gens qui viennent de vivre un évènement mémorable, pourquoi pas historique », indique Jesse Happy Ndongo, le patron de EasyGroup. Si tout se passe bien, la CAN pourrait générer environ 75 milliards de FCFA de frais de visa, 10 milliards de frais de timbres d'aéroport, 120 milliards de FCFA de taxes touristiques reversées à l'Etat. Ce qui fait un total partiel de 205 milliards de FCFA qui pourraient être engrangés. Le ministère du Tourisme et des Loisirs indique que pas moins de 750 milliards de FCFA ont déjà été injectés dans l'économie du tourisme. Précisons que Ce document bilingue d’une vingtaine de pages et disponible en quelques milliers d’exemplaires, sera également mis à disposition en libre téléchargement sur le site web des 3 acteurs de l’initiative que sont Maviance plc , The Network et Easy group.