CAMEROUN :: Black Friday et « made in Cameroon » : IZIWAY vient révolutionner le E- commerce

Iziway est une start-up qui opère dans le secteur du e-commerce au Cameroun. Fondée par Guy TALOM, un ingénieur en informatique basé en France, iziway souhaite démocratiser le e-commerce auprès des commerçants et faciliter le quotidien des Camerounais. Avec en toile de fond l’annonce du Black Friday et la promotion du « made in Cameroon »

Une démonstration a été faite à Douala, capitale économique du Cameroun. De fait et sur le marché du e-commerce, plusieurs initiatives ont vu le jour avec des résultats mitigés. A l’instar de Jumia qui a fermé ses portes. la start-up iziway compte bien jouer les premiers rôles sur un marché en constante progression. Tant les defis sont grands « Nous faisons encore face à un grand nombre de camerounais qui se méfient tout simplement de l’expérience de l’achat en ligne (peur de se voir arnaquer ou tromper sur la marchandise). Notre objectif sera aussi de rassurer sur le fait que nous à notre niveau nous avons mis en place des protocoles pour non seulement vérifier la conformité des produits vendus, mais aussi permettre le retour chez le vendeur d’origine en cas de problème ».

Pour joindre les faits aux paroles, Guy Fulbert TALOM CEO Iziway Cameroun l’a confessé sous forme de cadeau de fin d’année à ses clients Présent sur près de 30% du territoire national. Un black Friday plein de surprises « L’atteinte de cet objectif est le fait d’une implication à la fois de nos collaborateurs et de toutes les parties prenantes dans l’amélioration de la qualité de service. Alors que nous entamons le dernier virage de l’année, nous mobilisons nos équipes pour un Black Friday exceptionnel et ainsi qu’une campagne spéciale Fêtes de Fin d’Année pleine de surprises » Mais aussi la promotion du Label Cameroun. « 2022, pointe à l’horizon et c’est déjà pour nous l’occasion de rassurer nos partenaires et aussi accueillir les nouvelles marques du label « Made In Cameroun » pour une année 2022 placée sous le signe de l’innovation continue »

Bien plus, Iziway Cameroun étend son réseau partenaire stratégique en région avec pour objectif de desservir les zones enclavées où l’accès aux biens et services de qualité est encore problématique. Entre diversification de son offre et intégration de nouvelles catégories, IZIWAY se positionne comme le prescripteur en ligne des 19-45 ans.

Et tisse sa toile avec : le Renforcement du partenariat sur le digital avec des marques. Poursuite de la politique d’acquisition de partenaires stratégiques. Nouvelles conditions d’accès à la Marketplace pour les vendeurs. Intégration de nouvelles catégories de produits (Phase expérimentale). Renforcement de notre plateforme IT pour intégration R&D réussie. Lancement de la IZI Academy en direction des étudiants. Développement de notre pole digital média pour accompagner les entreprises. Maillage réussie des villes de Yaoundé et Douala et leurs périphéries. Couverture partielle du Grand Nord en offre de transport et livraison

Depuis son Lancement de la plate-forme le 18 décembre 2019. Plus de 700 vendeurs enregistrés. Plus de 150.000 visiteurs mensuels sur le site web et sur l’application mobile Android ou IOS. Un catalogue de plus de 20.000 produits. Plus de 25.000 abonnés sur la page Facebook iziway Cameroun. Plus de 200 points de livraison répartis dans plusieurs villes du Cameroun.

Connectez vous sur iziway.cm tel : 656358251