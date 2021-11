AFRIQUE :: L'ESCG, PRÉSENTE AU FORUM ANNUEL MD SAHARA DU SAHARA :: AFRICA

La ville de Dakhla au Maroc abrite depuis le jeudi 18 Novembre 2021, la première édition du forum MD Sahara.

Cette grande rencontre organisée par Maroc Diplomatique qui s'achève ce vendredi 19 novembre 2021 est axée autour du thème " Les Provinces du Sud: Grandes Ouvertures Diplomatiques et nouvelles voix du développement".

L'événement connait un succès retentissant grâce à la participation remarquable du Professeur Léopold Bertin KOUAYEP, Directeur de l'École Supérieure de Commerce et de Gestion de Yaoundé (ESCG), Président et Ambassadeur de l’Organisation Maroc Afrika, Cultures et Développement ( OMA-Cameroun et CEEAC). Il a présenté face à ses paires, une réflexion de haut niveau sous le thème " souveraineté économique en Afrique: entre ambition et réalité".

À la lumière de sa brillante exposition, le Cameroun a été valablement valorisé à ce colloque où les nouvelles voies de développement ont été dévoilées. Il sied de préciser qu'à travers ces rencontres, MD sahara prévoit jouer un rôle d'observatoire de la diplomatie Marocaine afin d'accompagner le mouvement vers la dynamique africaine.