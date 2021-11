CAMRAIL champion du Cameroun en karaté :: CAMEROON

A l’issue des finales nationales qui se sont disputées le 13 novembre 2021 à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) de Yaoundé, CAMRAIL Karaté Club a remporté trois trophées sur les quatre mis en compétition, dont un en Kumite féminin et deux en Kata féminin et masculin. Au total, l’équipe des cheminots engrange 12 médailles en Or et 8 en Bronze.

C’est une saison fructueuse pour CAMRAIL Karaté Club qui s’était déjà distingué à l’ouverture de la saison sportive nationale lors des compétions organisées par la Ligue régionale de Karaté du Littoral, aux Play-off de Bafoussam, et lors de l’Open international d’Ebolowa.

Pour Désiré TAMO, entraîneur de CAMRAIL karaté club

« Ce que les enfants ont réalisé comme performance est exceptionnel. Nous devons ces victoires au travail et à la discipline dont ils ont fait preuve. Je suis un entraineur comblé. Il est aussi important de le souligner, ces performances sont le fruit de l’accompagnement constant de CAMRAIL. Nous disons merci à cette entreprise qui ne ménage aucun effort pour le développement du karaté au Cameroun », a déclaré Désiré TAMO, entraîneur de CAMRAIL karaté club

Les performances de CAMRAIL Karaté Club sont en effet tributaires d’une politique sportive forte, axée sur l’encadrement et l’épanouissement de la jeunesse, avec une mise à disposition d’un encadrement sérieux et des moyens financiers conséquents.

La politique sportive à CAMRAIL est mise en œuvre par l’Association Sportive CAMRAIL, pour la pratique du sport en entreprise et l’encadrement des jeunes qui participent aux championnats civils de karaté, Nanbudo, Judo et Football.

À propos de CAMRAIL

CAMRAIL,filiale de Bolloré Railways, transporte en moyenne chaque année 575 000 passagers et 1 650 000 tonnes de fret depuis 1999. Acteur majeur du développement économique et social au Cameroun, CAMRAIL investit 12 milliards de francs CFA par an dans la maintenance des infrastructures et des matériels ferroviaires. L’entreprise reverse en moyenne 11 milliards de FCFA chaque année à l’État du Cameroun au titre des redevances, taxes et impôts.