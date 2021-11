LUXEMBOURG :: An 39 du Renouveau : Guy Andela ravive la flamme militante au BENELUX

« Merci d’être venus ici au Grand-Duché du Luxembourg commémorer le 39e anniversaire de Son Excellence Paul Biya. Notre Sous-section est bien heureuse de vous accueillir ici en ce jour merveilleux d’anniversaire ».

C’est en ces termes que la charmante Mireille Abega, trésorière de Section RDPC, a accueilli la foule de militants du parti de la flamme venus ce 06 novembre 2021 à Hoscheid au Luxembourg célébrer le 39e anniversaire de l’accession de Paul Biya à la Magistrature Suprême dont le thème était : « Toutes et tous unis et rassemblés derrière le Président Paul Biya pour le rayonnement diplomatique, culturel et sportif d’un Cameroun Un et indivisible, décentralisé et émergent, qui garantit le Vivre Ensemble, la paix sociale, l’Intégrité Territoriale, la Consolidation de l’Unité Nationale et le développement accéléré de notre pays ».

Le nouveau Président du Bureau de Section RDPC du Benelux (Belgique-Pays-Bas-Luxembourg) a immédiatement pris la parole après Mireille Abega. Dans un ton enjôleur et cajoleur, cordial et convivial, il a remercié la trésorière du Bureau de Section pour ses chaleureux mots de bienvenue et n’a pas manqué de rappeler l’objet de sa présence au Luxembourg.

Unité et intégrité

« Chers camarades, Nous sommes aujourd’hui au Luxembourg pas pour un meeting politique ; nous ne sommes pas à une réunion du Bureau ; nous sommes à un événement essentiellement festif. Quand on parle du 06 novembre, ça nous rappelle la période du 06 novembre 1982 au 06 novembre 2021. C’est 39 ans au pouvoir et 39 ans de pouvoir ». Pour continuer, Guy Andela a repris la célèbre phrase du Président de la République, question de le conforter sur son piédestal : « Ne dure pas au pouvoir qui veut mais dure qui peut ! » (Sic), a-t-il dit à l’assistance.

Guy Andela s’est fait accompagner pour la circonstance de plusieurs membres de son Bureau : Raphaël Bikay (Secrétaire), Joseph Njengo (trésorier), Samuel Mben Mben (Délégué à la Communication), Janvier Tiati à Biscene (Délégué à la formation), Alain Kwette (Délégué aux activités des Organes intérieurs), Jean-Baptiste Tchana (Conseiller), Jean de Dieu Ndongo (Délégué aux conflits Nro 2), Dieudonné Fopa, Commissaire aux Comptes etc. …

Dans son propos, le Président du Bureau de Section, s’est particulièrement appesanti sur le thème de ce 39e anniversaire ; thème principalement basé sur la paix et la stabilité du pays ; lequel se pose et s’impose comme le principal soubassement de la Politique du Renouveau depuis son accession à la Magistrature suprême le 06 novembre 1982 : Guy Andela a précisé que : « Son Excellence Paul Biya c’est l’homme du Renouveau, de la démocratie et du vivre ensemble. Son credo le plus permanent, à la limite le plus consensuel, est la paix, l’unité et l’intégrité du Cameroun ».

Paix et réconciliation

Quelques instants après son élection comme Président du Bureau de Section RDPC, Guy Andela avait dit ce jour-là qu’il placera son mandat sous le signe de la paix et de la réconciliation, question de raffermir les liens entre tous les militants de Belgique, du Pays-Bas et du Grand-Duché du Luxembourg.

Pour joindre la parole à l’acte, il n’a ménagé aucun effort pour tendre la main aux camarades qui avaient perdu l’élection ce 16 août 2021 au Manos Conference Center de Bruxelles : « Je suis également porteur du message du Secrétaire général du comité central qui me demande de mobiliser les troupes pour qu’elles soient prêtes à neutraliser tous les adversaires lors des prochaines échéances électorales. Le temps des élections a passé. Je tends la main à tous mes camarades du Luxembourg et je les exhorte à rentrer dans la Maison », a martelé Guy Andela.

Personnalité ressource

Avant de terminer son discours de circonstance, Guy Andela a présenté M. Michel Ongono Pomme comme étant la principale personnalité ressource du parti de la flamme au Benelux. Selon le Président de Section, Michel Ongono Pomme dont le cœur est posé sur sa main, ne ménage aucun effort pour soutenir toutes les activités du RDPC au Benelux en général et au Luxembourg en particulier. Il lui a donné la voix pour qu’il puisse s’adresser aux militants présents dans une salle savamment décorée par la Maîtresse des lieux, Mireille Abega.

« La campagne électorale est finie. Nous fêtons actuellement l’anniversaire de notre Champion Paul Biya qui a encore beaucoup à donner aux Camerounais. Nous devons en profiter. Je fais confiance à la nouvelle équipe élue à la tête de notre Section. Cette équipe va nous indiquer la voie à suivre. La mobilisation doit être tous azimuts. Nous devons prouver la communauté nationale et internationale que le RDPC est le premier et le meilleur parti politique au Benelux », a souligné le patriarche Michel Ongono Pomme.

C’est sur ces entrefaites que le Président du Bureau de Section, sous des acclamations assourdissantes, a souhaité une très belle fête aux militants. Une fête agrémentée par un géant gâteau exquis ; à l’effigie du Président de la République et fabriqué des mains de Maître par Mireille Abega. Que dire du Mendjang traditionnel enlevé et réverbéré dans la salle par les rossignols du Luxembourg ; donnant ainsi la possibilité aux uns et aux autres de se trémousser comme au bon vieux temps … comme au village ? On dira tout simplement que la fête fut belle … très belle, chez Mireille Abega du Luxembourg.